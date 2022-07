Na Maksimir po 'osvetu' stiže čovjek koji zna svaki njegov komadić: Bila je to najuzbudljivija utakmica moje karijere

Dinamo će za prolazak u treće pretkolo Lige prvaka igrati protiv makedonskog prvaka Shkupija. To se i očekivalo jer u prvoj utakmici momčad koju vodi Goce Sedloski pobijedila je u Skoplju s 3:0, no protiv Lincolna je bilo svega, imali su domaćini vodstvo 2:0, imali su priliku i za 3:0 i odlazak u produžetke, no ostalo je 2:0 i Shkupi će u utorak u 21 sat istrčati u Maksimiru.

Svašta nam se događalo

– Bila je to najuzbudljivija utakmica moje karijere, igračke i trenerske – javio se Goce Sedloski jučer oko 13 sati, dok je momčad još bila u Španjolskoj i čekala povratak kući.

– Stvarno nam se svašta dogodilo. Jedan od naših najboljih igrača, Alžirac Hamidi izgubio je putovnicu i nije mogao s nama u Gibraltar, a i još su nam neki igrači ostali u Skoplju, Margvelašvili je u prvoj utakmici dobio crveni karton. A u Gibraltaru su nas dočekali velika vlaga, mali teren, umjetna trava, na kraju je naš igrač Danfa zaradio i potres mozga, a i motivirani Lincoln nije loš, uostalom igrali su prošle sezone u skupini Konferencijske lige. Bilo je svega, na kraju utakmice i Senegalac Danfa zaradio je potres mozga, ali, eto, uspjeli smo i to je najbitnije, da nismo, naravno da bih ja bio kriv. Sad svi kažu da su oni imali šanse za 3:0, ali imali smo i mi, mogli smo ranije utakmicu usmjeriti u mirnije vode, a ovako je normalno da su na kraju napali, krenuli na sve ili ništa – prenio je svoje dojmove nekadašnji igrač i trener Dinama.

Sedam godina igrao je u Dinamu, bio je kapetan, nedavno je bio i trener druge momčadi plavih, no tu se nije dugo zadržao. A u Maksimir je dolazio i kao izbornik Makedonije, pa kao trener Vardara. Hrvatska je reprezentacija slavila s 1:0, Dinamo je s Cicom Kranjčarom preskočio Sedloskog i Vardar. Ali Goce je uvijek rado viđen u Maksimiru i Zagrebu u koji dolazi i nevezano uz nogomet. No sad ima novu priliku osvetiti se plavima za prijašnji poraz (Marko Pjaca je spasio Dinamo) i za odlazak s klupe druge momčadi.

– Nije mi to nekakav poseban motiv. U svakoj utakmici želim se dokazati kao trener, iz svoje momčadi izvući maksimum. To želim protiv svih, pa tako i protiv Dinama.

Ako netko dobro poznaje plave i Maksimir, nakon svih tih godina koje je proveo ovdje to je svakako Sedloski.

– Ha-ha, moglo bi se reći da znam svaki komadić Maksimira, Dinamo doista poznajem na svim razinama, ali tko zna hoće li nam to biti prednost.

Sedloski dobro poznaje i današnju plavu momčad.

– Gledao sam Dinamo u Superkupu protiv Hajduka, stvarno mi je izgledao odlično, pogotovu u drugom poluvremenu, vidio sam velik i kvalitetan kadar igrača, plavi stvarno imaju sjajnu momčad.

No to ne znači da Sedloski i Shkupi ne dolaze u utorak s ambicijama u Maksimir, pokušat će do rezultata koji bi im davao ozbiljne prilike da u uzvratu na sjajnom skopskom stadionu, nacionalnom stadionu 'Toše Proeski'.

Dinamo je najbolji u regiji

– Malo mi je žao što ne igramo na našem stadionu, ali dobro, do tada ima vremena. Prvo se sad koncentriramo na utakmicu u Zagrebu, malo ćemo se odmoriti pa onda dobro pripremiti za Dinamo i boriti se, sad ćemo biti kompletni. No znam koliko je Dinamo dobar, moćan, najbolji klub u regiji, pa gledao sam kakvi su europski suparnici gubili od Dinama, dovoljno se sjetiti kako su prošli Tottenham, West Ham, Atalanta, Sevilla. No moj je posao spremiti svoju momčad, morat ću nešto dobro smisliti za te utakmice s Dinamom – uz smijeh je zaključio Goce Sedloski.

U Dinamu o Sedloskom i Shkupiju još ne razmišljaju previše, u petak im je na redu Lokomotiva. No to ne znači da trener Ante Čačić već protiv lokosa neće kombinirati momčad zbog makedonskog prvaka.

