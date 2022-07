'Hajduk je najveći dužnik hrvatskog nogometa. Želimo naslov u Europi, a vi napišite da sam lud!'

Hajduk će brendirati Marka Livaju - koji je potpisao ugovor s klubom do 2027. godine, odnosno do 33. godine života - onako kako to marketinški rade svjetski klubovi, a iako nam odgovorni očekivano nisu odgovorili koliko će najskuplji eksponat Poljuda zarađivati, mjesečno, godišnje ili po učinku - poslana je poruka da na Livaji Hajduk namjerava ozbiljno zaraditi.

Predsjednik Hajduka Lukša Jakobušić na svečanosti u Bijelom Salonu usudio se reći čak kako će Livaja biti njihov novi Mišo Kovač. Iako pretenciozno, oslikava dobro ono što ostanak Livaje znači za klub, ljude u njemu i cijeli jedan grad.

"Livaju smo jednom doveli i dva puta zadržali, on je simbolika Splita i navijača, mangup je. Nema nikakvih klauzula u ugovoru, kad njemu dosadi, može otići, ako on nama dosadi, mi ćemo mu reći dragi Marko, bilo je ovo dobro... Naši dogovori traju par sekundi. Koliko god da smo mu dali, malo smo mu dali. Prodali smo 10 tisuća njegovih dresova, sad ga želimo brendirati, on ima bezgranično strpljenje, morali smo ukinuti potpisivanje jer bi samo to radio. Lakše je da prodajemo njegovu sliku s potpisom", objašnjava predsjednik.

Livaja je pokretačka snaga, ne samo Hajduka, u kojem su ambicije nebeske, puno više od onog što Hajduku posprdno dobacuju, jer činjenica jest da naslova prvaka ovdje nema od davne 2005. godine. No Lukša Jakobušić, koji je negdje na polovici svog mandata, tip je koji ne zna što bi odgovorio na pitanje koje smo postavili i njemu i Livaji - s čime bi na kraju ove priče bio zadovoljan, što bi smatrao svojim uspjehom.

'Trofejima bih bio zadovoljan, samo se oni broje kad se nogometa ostaviš"

Jakobušić: Reći ćete da sam lud, ali ja želim osvojiti nešto u Europi

Jakobušić je na isto pitanje uzvratio oštro, kazao je da ne želi od toga raditi naslove na portalima, ali kako njega naslov prvaka baš posebno i zanima.

"Naravno, nema ga ovdje 18 godina i to se mora riješiti, ali ako smo ovdje samo zbog naslova, idemo kući. Ja bih volio da Hajduk osvoji nešto u Europi. Od svih hrvatskih klubova Hajduk je najveći dužnik u Europi po pitanju koeficijenta. I da, znam kad smo lani ispali. A ovo drugo pitanje, odgovor je da na kraju ne bih bio zadovoljan s ničim, gledat će se jesu li ljudi zadovoljni", kazao je Jakobušić i u odgovoru otkrio, dojam je neplanski, ali itekako je to bilo planski, zašto je dosad preživio, kako je opstao polovicu mandata i kako ga namjerava do kraja odraditi.

Možda je Jakobušić baš ovim riječima otkrio koji mu je plan do uspjeha, što god to za njega predstavljalo, jer činjenica jest da su ljudi oko kluba zadovoljni i optimistični, da ikonski igrači ostaju, da se priča o titulama. Iako je već utakmica Superkupa u Zagrebu pokazala da Hajduku za utrku u prvenstvu, a posebice u Europi, trebaju pojačanja na još nekoliko pozicija. Naravno da je toga svjesni ljudi koji vode klub i koji su danas uz Livaju stali pred novinare i odgovarali na sva pitanja. A jedno od ključnih je, kad se već govori o trofejima, hoće li Hajduk dovesti pojačanja koja će im za to trebati? I Livaja je nešto o tome natuknuo, a Jakobušić je na pripremama u Austriji dao neke velike najave....

Zanimalo nas je gdje je zapelo, a predsjednik je mikrofone premjestio pred sportskog direktora Nikoličiusa.

"Vi znate kako mi radimo, o imenima nećemo ovdje ovako govoriti, a gledamo stotine igrača. Sve što bude objavit ćemo na ovom mjestu i predstaviti vam novosti", rekao je Nikoličius.

Prodaje li Hajduk Stipu Biuka? Nismo pitali za koliko ga prodaje, već koja je strateška odluka kluba o njegovoj budućnosti.

"Više Biuka prodaju svi drugi od medija i menadžera nego što ga Hajduk prodaje", preuzeo je Jakobušić mikrofon.

Preuzeo je, uzgred rečeno, i punu odgovornost što je Hajduk primio porciju od Dinama i izgubio prvi trofej ove sezone.

"Kada se onako izgubi, ako u odlučujućoj utakmici nedostaje igrača, kriv je predsjednik. Moja je greška što nismo osvojili Superkup"

A ovako je budućnost u Hajduku sažeo glavni lik i ikona kluba.

"Ponosan sam što ću još pet godina biti dio kluba koji volim. Kada sam došao, igrači su psihološki bili mrtvi. Promijenili smo sve. Lijepo mi je kući, nisam razmišljao o drugim ponudama. Koliko god me ovaj klub bude trebao, ja ću biti tu"