UŽIVO Dinamo odmah prijeti protiv Slavena, Bakrar i Kulenović imali dobre prilike

Dinamov desni bek Moris Valinčić je neoprezno izgubio korak s ofenzivcem Slavena Josipom Mitrovićem koji mu je mogao u potpunosti pobjeći i stvoriti si veliku šansu pred Nevistićem. Valinčić ga je sapleo i od suca Darija Bela zaradio žuti karton.
Monsef Bakrar je iskosa s poludistance prizemno zapucao prema vratima Slavena. Pokušao je Alžirac rekreirati svoj sjajni pogodak protiv Fenerbahčea, no nije bio precizan, pucao je pokraj gola.
Nezgodan su duel sada imali dva Josipa, Dinamov Mišić i Slavenov Mitrović. U skoku je Mišić nehotice kukom u glavu udario Mitrovića, koji se pridigao nakon kraće pauze.
Mišić je pucao s otprilike 20 metara, a lopta se odbila od jednog igrača Slaven Belupa u bloku i otišla u korner za Dinamo.
Dinamo je zaprijetio već nakon 65 sekundi igre. Kulenović je u opasnoj zoni dobio dodavanje Bakrara, namještao se za udarac, te s 15-ak metara snažno gađao pokraj gola. Vrlo dobra prilika za Dinamo već u samom početku utakmice
Počeo je dvoboj Dinama i Slaven Belupa na maksimirskom stadionu u lijepom ambijentu.
DINAMO: Nevistić - Valinčić, Theophile-Catherine, McKenna, Goda - Ljubičić, Mišić, Bennacer - Bakrar, Kulenović, Hoxha
SLAVEN BELUPO: Hadžikić - Išasegi, Božić, Kovačić, Žuta - Agbekpornu, Crepulja - Mitrović, Jagušić - Šuto - Lepinjica
Utakmica je u izravnom televizijskom prijenosu na kanalu MAXSport 1.
Dinamo je i dalje na vodećoj poziciji na ljestvici, iako ima utakmicu manje od Hajduka.
Lijepi vam pozdrav, poštovani čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je dvoboj 8. kola SHNL-a u kojem Dinamo na Maksimiru dočekuje Slaven Belupo. U Zagrebu je prije koji dan viđena velika europska pobjeda nad Fenerbahčeom, no iz Dinama stalno upozoravaju na to da je povratak titule u domaćem prvenstvu prvi prioritet za ovu sezonu.
