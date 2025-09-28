Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 91
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
VL
Autor
vecernji.hr
DINAMO - SLAVEN BELUPO

UŽIVO Dinamo odmah prijeti protiv Slavena, Bakrar i Kulenović imali dobre prilike

Zagreb: Dinamo pobijedio Fenerbahce u 1. kolu Europske lige s rezultatom 3:1
Goran Stanzl/PIXSELL
28.09.2025. u 18:16
Utakmicu 8. kola HNL-a između Dinama i Slaven Belupa pratimo u tekstualnom prijenosu na portalu Večernjeg lista
DINAMO
0-0
SLAVEN BELUPO
HNL - 8. kolo, 18.15, Maksimir, Zagreb
Žuti karton
12' (Žuti karton )

Dinamov desni bek Moris Valinčić je neoprezno izgubio korak s ofenzivcem Slavena Josipom Mitrovićem koji mu je mogao u potpunosti pobjeći i stvoriti si veliku šansu pred Nevistićem. Valinčić ga je sapleo i od suca Darija Bela zaradio žuti karton.

8'

Monsef Bakrar je iskosa s poludistance prizemno zapucao prema vratima Slavena. Pokušao je Alžirac rekreirati svoj sjajni pogodak protiv Fenerbahčea, no nije bio precizan, pucao je pokraj gola.

7'

Nezgodan su duel sada imali dva Josipa, Dinamov Mišić i Slavenov Mitrović. U skoku je Mišić nehotice kukom u glavu udario Mitrovića, koji se pridigao nakon kraće pauze.

6'

Mišić je pucao s otprilike 20 metara, a lopta se odbila od jednog igrača Slaven Belupa u bloku i otišla u korner za Dinamo.

2' - PRILIKA KULENOVIĆA

Dinamo je zaprijetio već nakon 65 sekundi igre. Kulenović je u opasnoj zoni dobio dodavanje Bakrara, namještao se za udarac, te s 15-ak metara snažno gađao pokraj gola. Vrlo dobra prilika za Dinamo već u samom početku utakmice

Početak
1' (Početak)

Počeo je dvoboj Dinama i Slaven Belupa na maksimirskom stadionu u lijepom ambijentu.

SASTAVI

DINAMO: Nevistić - Valinčić, Theophile-Catherine, McKenna, Goda - Ljubičić, Mišić, Bennacer - Bakrar, Kulenović, Hoxha

SLAVEN BELUPO: Hadžikić - Išasegi, Božić, Kovačić, Žuta - Agbekpornu, Crepulja - Mitrović, Jagušić - Šuto - Lepinjica

GDJE GLEDATI?

Utakmica je u izravnom televizijskom prijenosu na kanalu MAXSport 1. Koeficijent na Dinamo je 1.25, na neodlučen ishod 7.50, a na goste iz Koprivnice čak 15.

LJESTVICA

Dinamo je i dalje na vodećoj poziciji na ljestvici, iako ima utakmicu manje od Hajduka.
 

Tablice omogućuje Sofascore
POČETAK

Lijepi vam pozdrav, poštovani čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je dvoboj 8. kola SHNL-a u kojem Dinamo na Maksimiru dočekuje Slaven Belupo. U Zagrebu je prije koji dan viđena velika europska pobjeda nad Fenerbahčeom, no iz Dinama stalno upozoravaju na to da je povratak titule u domaćem prvenstvu prvi prioritet za ovu sezonu.

Komentara 1

Pogledaj Sve
ZO
Zonasumraka4
18:32 28.09.2025.

Dinamo već dobiva žute od Kusticevih sudaca...odlično

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još