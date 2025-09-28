UŽIVO Dinamo odmah prijeti protiv Slavena, Bakrar i Kulenović imali dobre prilike

OGORČENI STRUČNJAK

Nikica Jelavić o suđenju protiv Hajduka: Gadljivo! Ponašaju se kao da se ništa nije dogodilo

- Boli te kad te netko uvjerava u jedno, a ti vidiš drugo. Ovako bih reagirao protiv koga god da smo igrali, nebitno je radi li se o Hajduku, Dinamu ili nekom trećem. Nisu mi jasne odluke sudaca i, ponavljam, ne čuvamo sliku hrvatskog nogometa nego šaljemo totalno krivu sliku - poručio je Jelavić