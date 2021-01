UŽIVO Dinamo i Rijeka podjednaki, na početku utakmice već tri dobre prilike

Hvalio je Zoran Mamić Dinamove igrače za ono što su obavili na desetodnevnim pripremama u Rovinju. Neobičnim pripremama, specifično kratkima, nakon kojih bi trebalo izdržati zgusnuti ritam utakmica, a taj ritam počinje već danas igranjem zaostale utakmice šestog kola, važnim derbijem s Rijekom.

Ritam se nastavlja jakim utakmicama svakih par dana, sve do prve reprezentativne stanke plavi će igrati puno derbija, a čekaju ih i dva susreta šesnaestine finala Europske lige s ruskim Krasnodarom. Iako su pripreme bile kratke, Mamićev stožer drži je sve napravio kako treba i da će taj ritam moći izdržati i kvalitetno odigrati naporni nastavak sezone koji starta zapravo usred zime.

Ono što je dobro, plavi tijekom tih priprema nisu imali ozljeda, ostali su na okupu jer transfera nije bilo i ostane li tako, Dinamo će moći rotirati igrače u čak 11 utakmica koliko će odigrati do kraja veljače.

Rijeka je ta prva postaja dugog puta, nije ni momčadi s Rujevice ništa lakše, ona ima najviše odgođenih utakmica koje valja nadoknaditi u nastavku prvenstva pa će i ona biti stalno u pogonu. Riječani su odigrali ček pet utakmica manje od Osijeka koji drži drugo mjesto, Dinamo je ipak više igrao jesenas i mora nadoknaditi samo dva susreta, prvi je ovaj današnji s Rijekom, a potom ga čeka i utakmica s Hajdukom.

Baš zbog tih odgođenih utakmica ni tablica nije realna, kad bi Rijeka pobijedila u svih pet zaostalih susreta, bila bi vodeća u prvenstvu. No, sad je vrijeme da krene u odrađivanje zaostala posla, uz onaj redoviti koji donosi nastavak prvenstva.

Rijeka se baš ne osjeća ugodno u Maksimiru, u zadnja tri susreta u Maksimiru primila je deset pogodaka, a postigla samo jedan. No, ukupno gledajući, Rijeka je itekako znala namučiti plave, nanijeti im i teške poraze, u zadnje četiri međusobne utakmice dvaput je pobijedila i jednom je bilo neodlučeno, tako da su i motivi plavih zasigurno visoki. Uostalom, sa tri boda bili bi bodovno sami na vrhu i još s utakmicom manje od Osijeka.

Tijekom tih kratkih zimskih priprema puno je bilo razgovora i pregovora čelnika dvaju klubova. Dinamo želi dovesti Štefulja i Nevistića, Rijeka za njih traži i dosta novca i nekoliko igrača, a već ima na posudbi iz Maksimira Kulenovića i Menala. Trebao je u Rijeku i Neven Đurasek, ali nije želio pa će i ovog proljeća igrati u Varaždinu na posudbi. Pregovori Dinama i Rijeke i dalje traju i moglo bi biti zanimljivo danas u Maksimiru, dva igrača Dinama i dva njegova potencijalna igrača igrat će danas protiv plavih. Koji u Zagrebu treniraju na smrznutim terenima.

– Nije lako raditi u takvim uvjetima, radili smo malo taktički, regeneracijski, ali treba se i tome prilagoditi – kaže Zoran Mamić prije susreta s Rijekom, koju su pratili na pripremama.

– Naravno da smo pratili što Riječani rade i kako su igrali, ali nekakvih tajnih nema, međusobno se jako dobro poznajemo i ne može se nešto posebno sakriti. Čvrsti su, kompaktni, bili su takvi i u Europi, i protiv nas su tako igrali i zato moramo biti na to pripravni. Ne opterećujem se time kako će Rijeka igrati, koncentrirali smo se na ono što mi trebamo raditi da bismo došli do željenog rezultata i pobjede – zaključio je Zoran Mamić uoči današnjeg derbija. (Autor: Robert Junaci)