Uplakani Messi: Nismo davali lažnu nadu, a nisam niti prevaren

Barcelonina soba za press-konferencije bila je jučer najtužnija prostorija na svijetu. Plakali su svi, a najviše govornik Lionel Messi (34), koji se i službeno oprostio od kluba u koji je stigao kao 13-godišnji klinac. Messi se obratio navijačima, no i prije nego što je izustio prvu riječ, već je bio u suzama. Jecao je, brisao suze maramicom, pa onda napokon počeo...

– Zahvalan sam na brizi koji su mi svi ovdje dali. Nikada nisam zamišljao da ću ovako otići jer nisam ni razmišljao o odlasku. Mislio sam da ću otići na terenu, s navijačima, poklicima... Išao sam na ručak s novim predsjednikom, jeli smo i bio sam uvjeren da ću moći nastaviti igrati za Barcelonu. Moj ugovor nikad nije bio problem i onda se dogodilo što se dogodilo. Nije bilo moguće da ostanem – započeo je Messi, pa nastavio:

– Nisam igrao pred navijačima već godinu i pol. Nisam se oprostio kako treba, ali očito treba biti ovako. Imao sam mnoge prekrasne trenutke svih ovih godina, kao i neke loše, ali kad god bih pao, ljudi bi uvijek prepoznali ljubav koju imam za klub. Nadam se da ću se moći vratiti u ovaj klub neki drugi put na neki drugi način kako bih pomogao klubu da bude najbolji na svijetu.

Nismo lagali navijačima

Uslijedio je gromoglasan pljesak, a Argentinac se ponovno rasplakao...

Na pitanje koji mu je najljepši trenutak, odgovorio je:

– Prošao sam ovdje puno lijepih trenutaka, ali kad bih baš morao odabrati jedan... Možda onda kad sam debitirao. Tad su mi se ostvarili snovi.

Potom je otkrio što se dogodilo, koji su razlozi odlaska.

– Ono što je Laporta rekao, sve do zadnjeg trenutka je bilo kako treba i onda se odjednom zbog lige to nije moglo dogoditi. To je otprilike cijela priča... Puno je stvari izrečeno, kao i to da nisam htio ostati. Ali to nije istina. Htio sam ostati. Prošle godine sam htio otići i to sam rekao, ali sad sam htio ostati... Ovo će mi biti teška promjena, ali moram je prihvatiti. Moram ići dalje...

– Gdje ću igrati? Pariz je mogućnost, ali ne bih ništa htio potvrditi. Imao sam puno poziva, jako puno klubova je zainteresirano. U ovom trenutku ništa još nije dogovoreno – rekao je Messi.

Kaže da mu je ovih dana jako teško, da ne spava zbog svega što se dogodilo.

– Ovo je najteži trenutak moje karijere. Imao sam puno teških trenutaka, no na kraju dana, no ovo je sigurno najteži. Barcelona je velik klub. Veći od ijednog igrača. Ljudi će se naviknuti da me nema, bit će sve u redu. Bih li se vratio odraditi oproštajnu utakmicu? Za ove ljude bih napravio sve. Tako da da, vratio bih se odraditi oproštaj!

Novinari su pitali je li se navijačima davala lažna nada o njegovu ostanku.

– Lažna nada? Nismo je davali. Pa i ja sam bio uvjeren da ću nastaviti igrati! Sve je bilo kako treba, nije bilo nikakvih problema. Uvijek smo bili iskreni s ljudima. S moje strane sigurno. Nikada nisam pokušavao zamazati oči nikome. Ne znam puno o detaljima. Klub nije htio potpisati što je La Liga nudila i nismo mogli produljiti moj ugovor zbog pravila La Lige. Klub ima velik dug i jednostavno nije moguće. Odugovlačenje oko ovoga bi samo zakompliciralo stvari. Zaledila mi se krv u žilama kad sam shvatio da neću moći ostati. Još nisam prihvatio da odlazim. Ali najbitnije je da mi je obitelj zdrava, da tu sve štima, da mogu i dalje igrati nogomet. Moram ići dalje. Želim se nastaviti natjecati, boriti se za trofeje. Zato sam i bio ovdje. Želim pobjeđivati. Nema sumnje da želim u klub koji se bori za trofeje. Htio sam ostati, ali kad već idem, idem i dalje igrati na svoj način.

Ne osjećam se prevarenim

Prije 10-ak dana Messi se družio s igračima PSG-a, je li to znak da seli u Pariz?

– To je slučajnost, bili smo skupa jedan dan, prijatelji smo... I slikali smo se, zafrkavali. Svi su govorili: “Dođi u Pariz, dođi.” To je tad bila samo šala, i onda se dogodilo ovo. Nema tu ništa više od toga...

Dodao je i kako bi volio u karijeri osvojiti još jednu Ligu prvaka jer ih posljednjih godina nije osvajao.

– Ne osjećam se prevarenim. Uvijek sam bio iskren, svi iz kluba stvarno su pokušali učiniti sve da ostanem. Ja sam ponudio da mi se plaća smanji upola i to je bilo prihvaćeno, ali i dalje je bilo nemoguće izvesti produljenje – zaključio je Messi, koji je nakon završetka obraćanja ponovno dobio gromoglasan pljesak. Koji je trajao nekoliko minuta!