U Splitu počinje velika završnica Plazma Sportskih igara mladih

Split od utorka ponovno postaje središte amaterskog sporta Europe. Velika državna završnica Plazma Sportskih igara mladih u 7 sportskih disciplina održat se će od 30. srpnja do 10. kolovoza na sportskim terenima diljem Splita.

Prva su na redu natjecanja u malom nogometu za 2008. godište i Kinder+ Sport turniru u košarci, nakon čega slijedi državna završnica Coca- Cola Cupa.

Mali nogomet će se održati na terenima FESB-a 30. i 31.7. dok će najbolji ulični košarkaši svoje umijeće pokazati u dvorani SC Gripe 30.7. u popodnevnim satima.

Najpopularniji i najmasovniji sport na svijetu svoju veliku bazu ima i u Hrvatskoj. Coca-Cola Cup najveći je turnir u malom nogometu koji se već šestu godinu organizira pod okriljem Plazma Sportskih igara mladih, a ove godine pohodio je čak 100 gradova i mjesta u Hrvatskoj.

Osmišljen je kao nogometna platforma za promicanje sportskih vrijednosti među mladima, fair playa i timskog duha. Svaki turnir bio je primjer fair playa igre i sportske borbe za pobjedu jer ulog je uvijek velik: plasman na završni turnir u Splitu koja se održava od 30.7.-2.8. na terenima FESB-a, Parka Mladeži i Spinutu.

Velika finala u oba godišta (2001. i mlađi te 2004. i mlađi) odigrat će se na terenima FESB-a 2. kolovoza s početkom u 20 sati., a prenosit će se izravno na Sport klub televiziji i Facebook stranici Plazma Sportskih igara mladih.

Nakon Coca-Cola Cupa na red će doći i državne završnice za ostale sportove u sustavu Plazma Sportskih igara mladih: 3. smjena od 5.8. do 7.8.2019. - Šah, HEP rukomet i HPB odbojka na pijesku 4. smjena od 8.8. do 10.8.2019. - Odbojka i stolni tenis Detaljan raspored odigravanja turnira možete pronaći na linku: https://www.igremladih.hr/bs/novosti/raspored-drzavne-zavrsnice-u-splitu

Pobjede na državnim završnicama omogućuju plasman na međunarodnu završnicu u Splitu od 16.-21.8. Jedinstvena je to prilika za sve školarce da provedu nezaboravne dane na moru uz osiguran smještaj, prijevoz do Splita i transfer do natjecanja, sve uz nadzor organizatora.

Djeca i mladi iz regije druže se sa svojim vršnjacima na moru i uz sve godine održavanja na sportskim terenima nije zabilježen niti najmanji incident. Više od tisuću natjecatelja iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske pretvore Split u središte sporta cijele regije.

Mnogobrojne poznate osobe i vrhunski sportaši sudjelovali su u mladosti na Plazma Sportskim igrama mladih, a među mnogobrojnim ambasadorima su Nemanja Matić, Predrag Mijatović, Edin Džeko, Luka Modrić. Kruna sezone je ceremonija zatvaranja Igara koja će se održati 21.8. na splitskoj Rivi.

Sve najbolje od Plazma Sportskih igara mladih možete pratiti na Facebook stranicama: Plazma Sportske igre mladih i ''Coca-Cola Cup Hrvatska'' i instagramu: igremladih_hr: