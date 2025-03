U pobjedi nad cedevitašima, Novosađane predvodil negdašnji Cibonini Srbi

Košarkaši Cedevite Junior propustili su lijepu priliku da kapitaliziraju svoj vrlo solidan šuterski dan (u prve 33 minute) i da pobijede favoriziranu Vojvodinu, najjaču momčad skupine drugog kruga Druge ABA lige. No, to se dogodilo nije jer je u samoj završnici susreta igranog u Draženovu domu došlo do velikog preokreta (sa 70:57 na završnih 73:76).

Nakon što su u prvom poluvremenu zabili osam trica (iz 14 pokušaja što je 57 posto uspješnosti), na veliki odmor otišlo se s minimalnom prednošću domaćina (43:40) pri čemu su kod gostiju prednjačila dvojica visokih igrača - Rebrača (13 koševa) i Jagodić Kuridža (12). Kod domaćina isticali su se pak Eaddy (10 koševa, na kraju 15) i uvijek borbeni Buljan (8 koševa, na kraju 12).

Cedevitaši su drugo poluvrijeme otvorili tricom Krajnovića i dobrom obranom ali su kod 47:40 prokockali tri napada za dvoznamenkastu prednost. No, do nje su u 27. minuti ipak došli (55:45) a nakon trice Eadyja, na asistenciju Krajnovića, bilo je i "plus 11" (60:49).

Nakon što su gosti počeli pristizati, domaćini koševima Karačića a potom i Slyja opet odlaze na dvoznamenkasti višak (66:56). No, baš u tim trenucima peti prekršaj čini atletični Igor Karačić i obrana cedevitaša počinje patiti. Nakon što se moglo vidjeti da je Dingle (pet koševa u nizu) počeo predstavljati problem za Cedevitine Amerikance, trener domaćina Dino Repeša morao je kod 71:65 zvati minutu odmora. No, ni to nije pomoglo jer napad domaćina, pod pritiskom Vojvođana, staje a gosti čije seriju od 14:0 za 71:74.

A ta serija neiskorištenih napada sadržavala je niz promašaja ispod koša (Sobin, Brzoja) te krivih odluka kao što je bila ona Slyjeva na 71:62. A u tim trenucima hitronogi Amerikanac uhvatio je loptu u napadu i umjesto da pokrene novi napad, i troši vrijeme, on je odmah šutirao i promašio. Taj isti igrač htio je biti heroj završnice ali je promašio i tricu i dvicu i prava je šteta što, u napadačkom dijelu, Repeša u završnici nije imao Eaddyja (15 koševa), u ovom susretu najraspoloženijeg Cedevitina šutera. Jer, možda sad ne bismo pisali kako Zagrepčani koša iz igre nisu zabili posljednjih sedam minuta, od onog Sobinovog za 70:57.

Prije no što će Jelić promašiti tricu, preko ruke, za produžetak, pobjedu Novosađana s dva pogođena slobodna bacanja pečatirao je bivši košarkaš Cibone Marko Jagodić Kuridža (20 koševa). A on je uz Filipa Rebraču (22 koša, 10 skokova), sina proslavljenog Željka Rebrače (predsjednika kluba), bio najbolji pojedinac susreta.

- Volim Cibonu, volim Zagreb i uvijek mi je lijepo ovdje igrati. Došli smo bez tri jako važna igrača no rekao sam suigračima da su se meni ovdje uvijek dobre stvari događale pa je tako bilo i večeras - kazao je 37-godišnji Jagodić Kuridža na kojeg se nadovezao njegov vršnjak, još jedan bivši košarkaš Cibone, Marko Ljubičić:

- Igranje u ovoj dvorani probudilo je u meni neke lijepe emocije. Nije to više ona razina, ona kvaliteta moje igre kao nekad, no gledam da budem koristan momčadi. Uostalom, Novosađanin sam i želim pomoći klubu iz mog grada.

Tako su zborila dvojica srpskih košarkaša koji su za Cibonu igrali s hrvatskim putovnicama a kako je pak utakmicu ocijenio trener pobijeđenog sastava?

- Dva naša jako bitna igrača, Eady i Karačić, izašli su zbog pet prekršaja. Možemo mi sada tražiti dlaku u jajetu i vrtjeti film nekih pogrešnih odluka ili promašenih otvorenih šuteva u završnici no pitanje je koliko je realno da mi u 33. minuti vodimo protiv Vojvodina 13 razlike. Jer, ovo je momčad slagana za ulazak u Prvu ABA ligu a naša je ambicija razigrati neke mlade igrače pri čemu se i oni stariji mogu pokazati u regionalnom izlogu. Promašili smo devet slobodnih bacanja a Vojvodina se teško može dobiti s 55 posto pogođenih "penala".

Nakon odigrano trećeg kola stanje na tablici skupine F, koja će dati dva polufinalista, je sljedeće: 1. Vojvodina 3-0, 2. Ilirija 2-1, 3. Cedevita Junior 1-2, 4. Široki TT Kabeli 0-3.