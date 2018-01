Furiozna Španjolska razbila Švedsku za prvi europski naslov!

Rukometaši Španjolske prvi put u povijesti su europski prvaci. Furioznim drugim poluvremenom okrenuli su vodstvo Švedske 14:12 te na kraju slavili uvjerljivih 29:23.

Do desete minute gledali smo vrlo izjednačenu utakmicu, a onda su Šveđani serijom 4:1 otišli na tri gola prednosti u 12.minuti.

Prednost od dva do tri gola održavali su do kraja prvog poluvremena na krilima sjajnom vratara Appelgrena koji je u prvih 30 minuta imao čak 11 obrana.

No, dojam je da je prednost od dva gola (14:12) nakon prvih 30 minuta trebala biti i veća jer španjolski su vratari imali samo tri obrane.

U nastavku kao da je na teren izašla neka druga Švedska, što su Španjolci iskoristili i serijom 11:2 u 20 minuta nastavka okrenuli su utakmicu u svoju korist te otišli na plus pet.

Briljirao je u tim trenucima na vratima furije Arpad Šterbik, za kojeg Šveđani nisu imali rješenje.

U jednom trenutku Španjolska je imala i plus osam, no Švedska je do kraja uspjela ipak ublažiti poraz za konačnih 29:23.

Igračem utakmice potpuno zasluženo proglašen je Arpad Šterbik koji je u nastavku 'spustio roletu' i s osam obrana predvodio veliki preokret. Sole i Balaguer zabili su pet golova. Šveđanima nije pomogao ni sjajni Appelgren s 15 obrana, dok je Nielsen bio najbolji strijelac s pet golova.