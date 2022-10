SP obaranje ruke: Hrvatski reprezentativci osvojili čak 11 medalja

Hrvatski reprezentativci osvojili su čak 11 medalja na Svjetskom prvenstvu u obaranju ruke koje je održano u turskoj Antalyiji.

Na Svjetskom prvenstvu je nastupilo više od 1.500 natjecatelja iz 54 zemlje svijeta među kojima i rekordna hrvatska delegacija sa 24 člana.

Natjecanje je održano u kategoriji juniora, te seniora s i bez invaliditeta. Hrvatski predstavnici osvojili su ukupno 11 medalja - tri zlata, pet srebrnih i tri brončane. Od hrvatskih reprezentativaca najuspješniji je bio Rino Mašić koji je osvojio čak tri medalje - dva zlata u juniorskoj (lijeva i desna ruka), te srebro u seniorskoj konkurenciji do 100kg lijeva ruka. Ivo Križan je osvojio broncu na desnoj ruci u seniorskoj kategoriji do 110 kg, dok je Josip Francki bio treći na lijevoj ruci u konkurenciji do 90kg i 21 godinu.

Fran Mikulić je osvojio zlato s lijevom i broncu s desnom rukom u konkurencij do 15 godina. U konkurenciji parasportaša Luka Drokan je u konkurenciji seniora 80kg (stojeće) osvojio druga mjesta s lijevom i desnom rukom, dok je Domagoj Cvitković u konkurenciji seniora 75+kg (kolica) bio drugi s lijevom rukom, te treći s desnom rukom. Predsjednik Hrvatskog i potpredsjednik Europskog Saveza za obaranje ruke Aleksandar Jakovac napomenuo je kako je čak 11 medalja osvojenih na SP-u rezultat kontinuiteta kvalitetnog rada klubova i Saveza te vrlo ozbiljnog pristupa sportaša prema trenažnom procesu bez kojeg ne bi bilo moguće ostvariti ovakav uspjeh.

Foto: Hrvatski savez za obaranje ruku

- Rino Mašić je bio jedan od najuspješnijih sportaša svjetskog prvenstva s obzirom da je osvojio tri medalje - kazao je Jakovac dodavši:

- Domagoj Cvitković je u borbi za finale najteže sjedeće kategorije pobijedio do tada nepobjedivog višestrukog svjetskog prvaka, Turčina Umita Burunlulara, a Luka Drokan trenutno je u fazi podizanja kilaže te su dva srebra izvrstan rezultat u deset kilograma višoj kategoriji te za njega novoj sredini. Jakovac je istaknuo kako se raduje 2028. godini i vrlo velikoj šansi da ćemo obaranje ruke gledati i na Paraolimpijskim igrama u Los Angelesu.

- Siguran sam kako će veliku ulogu u borbama za medalje imati i naši parasportaši - na kraju je kazao Jakovac.

HRVATSKE MEDALJE NA SP:

Rino Mašić - 2 zlata u juniorima te srebro u seniorima

Luka Drokan (2 srebra) - osobe s invaliditetom

Domagoj Cvitković (srebro i bronca) - osobe s invaliditetom - kolica

Ivo Križan (bronca) - seniori 110kg

Josip Francki-Novak (bronca -21 godinu)

Fran Mikulić (zlato i bronca -15 godina)

