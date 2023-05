Sinoć se u Zagrebu dogodilo nešto jako posebno. Boyse su tukli, uzeli su Dinamo, ali oni su ga svom gradu vratili

Puna dvorana, fantastično navijanje i odlična utakmica puna dramatike i preokreta... Sve to mogli smo vidjeti sinoć u legendarnoj "Dvojci" doma sportova. Podsjetilo nas je sve to na neka davna, romantična vremena kad su Boysi pratili Badel Zagreb u Ledenoj ili pohodili Cibonine utakmice. Nažalost, putem se to negdje zagubilo, najžešći zagrebački dečki desetljećima nisu pohodili dvorane, već samo stadione na kojima je igrao "veliki Dinamo". Rukometni i košarkaški moćnici svojedobno su se odrekli BBB-a, mislili su da mogu bez njihove podrške, ali njihove utakmice nakon toga bile su, najblaže rečeno, u kazališnoj atmosferi.

Zbog Mamića i njegovog klana uništene generacije na tribinama

Pokušao ih se riješiti i danas odbjegli kriminalac Zdravko Mamić, jer u njima je vidio jedinu pravu oporbu. U jednom trenutku čak se činilo da će u tome i uspjeti, Boysi su, onako ranjeni strašnom represijom, napravili jedino što im je preostalo - krenuli u bojkot. Maksimir je tada prozvan "praznimir", obarali su se negativni rekordi po pitanju broja gledatelja, a Boysi su osnovali Futsal Dinamo.

Dinamo je otet i okupiran, ali nije bilo predaje. Boysi napravili novi

Krenulo se iz druge lige, a jučer je kulminiralo povijesnim uspjehom - plasmanom u finale Prvenstva Hrvatske i plasmanom u Ligu prvaka. Slika iz Dvojke bila je prekrasna, emocija na vrhuncu, a prvi puta dogodilo se da su na utakmici bili trener i član uprave "velikog Dinama".

Padom Zdravka Mamića i odlaskom Krešimira Antolića najvatreniji navijači i Dinamo ponovno pušu u isti rog, dolazi do nove sinergije. I baš zato ovo je idealna prilika da se Boysi u potpunosti oporave kao grupa, jer bez obzira na vremenski odmak, još uvijek se nisu u potpunosti oporavili od te teške represije koja je vršena nad njima.

Cijela jedna generacija "novih klinaca" preskočena je, i sada se radi nova "regrutacija". Učinci se već vide jer jučerašnja izvedba Boysa u krcatoj dvorani bila je veličanstvena, nosili su svoje igrače do pobjede. Zamislite kako će tek biti u finalnoj seriji ili u Ligi prvaka.

Sad je vrijeme za veliko ujedinjenje

A ovoj je možda prilika i za svojevrsno ujedinjenje "malog i velikog Dinama". Vani je već dobra praksa da su i futsal klubovi povezani sa svojim velikim bratom. Primjerice, Barcelona djeluje kao jedan veliki kolektiv, spojeni su nogometni, rukometni, košarkaški i futsal klub iz toga grada. Ovo je idealna prilika da se tako nešto dogodi i kod nas.

Možda nismo dovoljno velika zemlja da Dinamo financijski pomaže Futsal Dinamu, ali mogao bi logistički, navijački, a i pokoja lijepa riječ mogla bi dovesti kakvog dobrog sponzora. Futsal Dinamu to bi puno značilo pred Ligu prvaka. A zagrebačka navijačka scena doživjela bi još puno ovakvih večeri kakva je bila u petak...