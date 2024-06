Povratnik u HNL sprema veliku priču: 'Moramo se truditi postati dalmatinska Lokomotiva'

Ako će netko ovog ljeta imati razloga za slavlje, ali i pune ruke posla, onda će to biti Šibenčani. Naime, njihov je klub osvojio naslov prvaka Prve nogometne lige i nakon jednogodišnjeg izbivanja osigurao povratak u HNL. Svoju budućnost nisu znali do posljednjeg kola Prve NL, kada su pobijedili Zrinski Osječko 2:0.

Od početka pravi projekt

Šibenik je natjecanje završio nizom od 14 pobjeda i na kraju skupio 82 boda, jedan više od Zrinskog. Iduće sezone ponovno će biti u najvišem rangu hrvatskog nogometa i na Šubićevac će dolaziti Dinamo, Rijeka, Hajduk... Mi smo o ovom uspjehu Šibenika popričali s Ivanom Božićem (40), nekada proslavljenim igračem tog kluba, danas trenerom Prve NL.

– Bio sam na stadionu, gledao tu zadnju utakmicu, trnci su me prošli... Lijepa je ovo priča za hrvatski nogomet jer se puno navijača obje momčadi okupilo. Gledali smo dobru utakmicu i po meni je Šibenik zasluženo ušao u HNL – rekao je pa se osvrnuo na negodovanje i repove nakon utakmice.

– Uvijek će biti repova za nekoga tko izgubi. No, po meni, penal je bio čist. Što se tiče crvenog kartona, ne znam, nisam sudac, ne bih ulazio u to. Fran Jović iskusan je sudac, zna što radi.

Božić dobro poznaje momčad Šibenika, trenirao je u ligi Dubravu, zna o kakvoj je momčadi riječ.

– Momčad je to koja ima iskustvo, financijski su najjači klub u Prvoj NL. Imaju igrače poput Punčeca, Perića, mladog Cvijanovića, tu je i Božić koji je veliki talent pa Majić koji se itekako dokazao, Delić ima prvoligaškog iskustva... Šibenik je imao širinu u kadru, a trener Mario Carević to je sjajno posložio. Težili su igri, imali glavu i rep, bio je gušt gledati ih. A nije lako pobjeđivati u kontinuitetu, znam to dobro, ali oni su imali dobru sezonu i igrali sjajan nogomet – kaže nam Božić kojeg veseli i nova infrastruktura.

– Šibenik je klub za HNL, a taj grad zaslužuje prvoligaša. Ljudi rade na infrastrukturi, na onome što je najbitnije, da imaju uvjete, teren, novi stadion, centar... Od početka se radilo na cijelom programu, a ne samo na tome da se uđe u HNL. Zrinski se bazirao samo na ulazak u prvu ligu, a ovdje je riječ o pravom projektu i klubu s tradicijom.

Najavljuje se izgradnja novog velebnog stadiona, sve je nekako teklo tome da se klub vrati u HNL...

– Nova infrastruktura uvijek je dobrodošla. Osijek ima prekrasan stadion, možeš doći s djecom, to se sada vraća u Šibenik, da ljudi dođu, gledaju, uživaju. Da to bude obiteljski izlet vikendom, a toga prije nije bilo. Puno zaostajemo za infrastrukturom vani, za Europom, za recimo Mađarskom gdje su svi stadioni novi... No, ovo u Šibeniku bit će velika priča, na moru je, moći će se lakše privući i igrači i investitori. I sâm sam bio igrač, znam kako je to, neće nitko doći tamo gdje nema infrastrukture, da daš koliko god novca, ja ne bih pristao...

Šibenik je zaista imao zanimljivu priču, nakon ispadanja iz HNL-a, dogodio se igrački egzodus, došli su novi igrači, tu je novi trener i sada se svi vraćaju u vrh, i to u kratkom vremenu.

– Ogroman je to uspjeh. Pametan su potez napravili kada nisu radili frku zbog ispadanja, posvetili su se radu, posložili sve... Bolje da su ispali i posložili se, nego da u ostali, patili se i da nisu bili spremni. U klubu je bilo turbulencija, mijenjanja vlasnika, sto problema. Napravili su rez, navijači su stali iza njih i od početka je to bila dobra priča. Na polusezoni nisu radili gluposti, ciljano su doveli dva, tri igrača i nastavili još bolje.

Učite na greškama Rudeša

Pitamo našeg sugovornika što misli kako će se Šibenik sada snaći u prvoj ligi?

– Trebat će tu puno pojačanja jer je velika razlika između prve i druge lige. No, mislim da će Šibeniku biti lakše ostati u ligi. Gorica ima financijskih problema, puno klubova neće biti tako jako... Recimo, Rudeš je u HNL upao nespreman i mislim da će Šibenik imati privilegij vidjeti što je Rudeš radio krivo pa da oni te greške neće napraviti. No, znaju sve, igrali su Europu, imaju iskustva... Šibenik se mora potruditi da postane dalmatinska Lokomotiva, da izvozi mlade igrače, da bude stabilan prvoligaš. Šibeniku želim u tome puno sreće, da to odradi pametno i ne sumnjam u uspjeh. Moramo pohvaliti i Zrinski, koji je od treće lige došao u drugu i odmah u borbu za prvu. Oni su veliko iznenađenje. Igrači s malim proračunima koji nikada nisu igrali drugu ligu, a velika su klapa – baš lijepa priča.

A lijepu priču Božić je sam proživio u Šibeniku, za koji je igrao od 2008. do 2011., pitamo ga čega se sjeća iz tih dana...

– Šibenik je specifičan grad i klub. Ušao sam s njim u prvu ligu i to je bila ista euforija kao i danas. Nekako se bolja atmosfera napravi kada se iz druge lige ide u prvu, nego kada ste u prvoj. Igrali smo i europske utakmice i finale Kupa protiv Hajduka, te povijesne uspjehe igrao sam sa Šibenikom i sjećanje je nezaboravno... No, ulazak u prvu ligu bilo mi je najveće zadovoljstvo. To je grad koji živi za nogomet. Navijači su samo za Šibenik, a inače je Dalmacija za Hajduk. Ovdje toga nema, to je razlika u odnosu na druge. Dalmacija je baza talenata, bio je tu Hajduk, a evo sada je opet i Šibenik u prvom planu – zaključio je Božić, koji trenutačno važe ponude, a ima ih nekoliko...