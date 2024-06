Baturina ipak odlazi iz Dinama? Plavi imaju kredit koji treba vratiti i bolju pregovaračku poziciju

Kad smo razgovarali s trenerom Dinama Sergejom Jakirovićem i podvlačili crtu pod na kraju sjajnu sezonu, okrenuli smo se i novoj. Koja je, bar što se priprema tiče, jako ovisila o finalu Lige prvaka. Nakon što su se plavima posložila prvenstva Češke i Danske, još je samo Real Madrid trebao pobijediti dortmundsku Borussiju i dovesti ga na prag skupine Lige prvaka.

– Znamo kako je kad kreneš jako rano, nemaš odmora, a dečkima treba, izraubani su. Bilo bi sjajno kada bismo s Europom krenuli 20. ili 21. kolovoza u play-offu. Imat ćemo cijeli lipanj za odmor – govorio je tada Jakirović, a onda su u subotu navečer i on i njegovi igrači lagodno mogli proslaviti Modrićev šesti naslov europskog prvaka.

Plavi će prezimiti u Europi

Plavi su se sad našli zapravo u novoj situaciji, dobili su puno vremena. Dosad se startalo obično iz drugog pretkola (sad bi to bilo 23. srpnja), dakle dobili su punih mjesec dana tiekom kojih će odmarati što pasivno, što aktivno. Da Real nije osvojio naslov, Jakirović bi s pripremama krenuo već 16. lipnja, ovako će plavi s radom krenuti 1. srpnja s obzirom na to da HNL starta 3. kolovoza.

Plan je prvih sedam dana odraditi u Zagrebu, tu će odigrati i jednu utakmicu, a onda slijedi deset dana u Austriji, u Bad Radkersburgu, gdje će odigrati još dvije, najviše tri utakmice. U Dinamu još nisu znali tko će im biti suparnici na pripremama iako su ponuda imali, no kako nisu znali kad će startati s pripremama, nisu mogli ništa ni dogovarati, a sad mogu i tu jurnuti na posao.

Nije nevažno što će do play-offa Lige prvaka imati i jasniju sliku oko sastava svlačionice, sigurno će se većim dijelom znati tko je otišao ili odlazi, tko je došao ili je na putu prema Maksimiru i sigurno je lakše sve slagati kad je tako, kad baš svaki dan ne kapaju imena igrača koji su blizu transferu u jednom ili drugom smjeru. Kako Dinamo ima fokus na domaće tržište, tako će lakše i raditi na tim novim igračima jer i njihovi će klubovi željeti jasniju sliku o svom kadru igrača.

No nije Dinamo dobio samo to važno vrijeme, plavi su osigurali i lijepu zaradu. S ulaskom u play-off Lige prvaka osigurali su između 13 i 15 milijuna eura, a uđu li u skupinu Lige prvaka, to ide iznad 30 milijuna eura. Usput, i za ostale bi naše klubove to bio dobitak, uđu li plavi u skupinu Lige prvaka, svaki klub iz HNL-a dobit će iz fonda solidarnosti više od milijun eura. Plavi bi u skupini mogli još dosta zaraditi jer imaju osam utakmica (četiri kod kuće), bit će prodanih ulaznica, suvenira, a valjda će osvajati i bodove koji sad nose više novca nego prije, primjerice svaka pobjeda u skupini donosi 2,6 milijuna eura.

Ne uđu li plavi u skupinu Lige prvaka, izravno ulaze u skupinu Europske lige, pri ždrijebu bi trebali biti u drugom jakosnom potu. Tu su novčane zarade manje nego u Ligi prvaka, ali o tome ćemo kad vidimo hoće li plavi igrati skupinu Lige prvaka ili skupinu Europske lige. U svakom slučaju plavi će prezimiti u Europi jer novi sustav igranja u sva tri europska klupska natjecanja produžio je igranje po skupinama na siječanj.

Baturina ipak na prodaju?

Ulazak u Ligu prvaka i tih 30 ili 35 milijuna eura bili bi prava financijska injekcija plavima iako to još ne bi značilo blagostanje. Plavi imaju kredite koje treba vraćati, a imaju još i prihode od transfera ranije prodanih igrača, to se isplaćuje u ratama po nekoliko godina. Plavi pokušavaju smanjiti proračun koji je bio i 60 milijuna eura pa je jasno da ipak neće biti imuni na ponude za svoje igrače. Nije nemoguće da će prodati Martina Baturinu, koliko god bi ga voljeli zadržati, i tako do kraja napuniti proračun, no sad imaju bolju pregovaračku poziciju jer im blagajna nije suha i nisu prisiljeni prodavati za bilo što. No sad će i klubovi od kojih će željeti kupiti igrače pokušati dobiti što više novca znajući koliko će Dinamo zaraditi.

I da, Dinamo bi morao ostvarivati dobre rezultate da bi za budućnost imao dobar koeficijent, kao što ga ima sad (iznosi 50,00) i zato je izravno ušao u play-off Lige prvaka, zato bi imao dobru poziciju u skupini Lige prvaka (treći pot) i Europske lige (vjerojatno drugi jakosni pot).