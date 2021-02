Saračevićeve posljednje riječi prije smrti: Pritisak je bio nenormalan

U najvećem derbiju hrvatskog ženskog rukometa Podravka Vegeta je u Koprivnici pobijedila Lokomotivu sa 32:29 i napravila veliki korak prema novom naslovu prvakinja. Za Podravku je to bila 12 pobjeda u isto toliko susreta, dok je Lokomotiva doživjela drugi poraz ove sezone uz 12 pobjeda. Lokomotiva je bolje otvorila susret. "Lokosice" su u šestoj minuti povele s dva gola razlike (4:2). Podravka je okrenula rezultat u svoju korist (7:6), a potom stigla i do +3 (12:9). Ipak, na poluvrijeme se otišlo sa 17:16 za ekipu Zlatana Saračevića.

Podravka je s dva pogotka na početku drugog dijela ponovo otišla na plus tri. Međutim, Lokomotiva je u 36. minuti uspjela izjednačiti na 19:19, a zatim su djevojke Nenada Šoštarića s dva uzastopna gola stigle do vodstva 21:19. No, domaće igračice su pronašle izlaz iz mini krize i u nastavku susreta zaigrale su daleko bolje. Podravka je na ulazu u zadnjih 10 minuta imala dva gola viška, a u 54. minuti ima velikih plus četiri (29:25). Do kraja susreta domaće igračice su bez većih poteškoća održale prednost i na koncu zasluženo slavile.

S deset pogodaka Lamprini Tsakalou bila je najbolja u redovima Podravke, dok je Azenaide Carlos dodala šest golova. Larissa Kalus sa 11 golova bila je najefikasnija kod Lokomotive. Na ljestvici vodi Lokomotiva koja je u 14 susreta sakupila 24 boda, koliko ima i Podravka Vegeta, ali uz dva susreta manje. Trećeplasirana ekipa Umaga također, ima 24 boda iz 14 odigranih susreta.

Nažalost, rukometašice Podravke nisu dugo slavile. Njihov je trener Zlatko Saračević s osmijehom, zadovoljan pobjedom i približavanjem naslovu prvakinja krenuo kući, a prije toga je vozio kolegicu, trenericu golmanica, Barbaru Stančin, kući. Na semaforu mu je pozlilo, stigla je hitna, reanimirali su ga 40 minuta, ali sve što su mogli učiniti je proglasiti smrt legende hrvatskog sporta.

Koliko se dao u posao i koliki je pritisak bio na njemu, opisao je i sam. Ovo su bile njegove posljednje riječi pred javnosti, nakon rušenja najvećeg rivala u domaćem prvenstvu.

- Čestitam curama što su izdržale sve ovo. Moram priznati da je pritisak bio nenormalan. Bilo je najvažnije smiriti cure jer smo s jedne strane bili u teškoj situaciji što se tiče Lige prvakinja i ti porazi su djelovali - rekao je Sarač pa dodao:

- Bio je to pravi derbi, Lokomotiva je prava ekipa u kojoj igra sedam osvajačica brončane medalje i šteta što nije bilo publike da vidi jedan super-kvalitetan meč. Na kraju su odlučili naša širina i kvaliteta koju još uvijek imamo.

