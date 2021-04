Proslavljeni nogometaši o Superligi: 'Ovaj projekt je odvratan, razočaran sam'

Nogometna javnost cijelog dana izražava stavove o najavljenoj Superligi no nogometni djelatnici, igrači i bivši igrači nekako su suzdržani. Tek ih nekolicina otvoreno kaže što misli.

Proslavljeni nogometaš Lukas Podolski trenutno igra za turski Antalyaspor i bez dlake na jeziku izražava protivljenje Superligi.

- Nogomet su sreća, sloboda, strast, navijači... Namijenjen je svima. Ovaj projekt je odvratan, nije pošten i razočaran sam što u ovome sudjeluju klubovi za koje sam nekad igrao - izjavio je bivši igrač Arsenala i Intera, klubova koji planiraju zaigrati u Superligi.

Protivljenje izražava i Bastian Schweinsteiger, još jedna njemačka nogometna legenda.

- Ako se realizira, Superliga će uništiti nogomet s nacionalnim ligama kakve poznajemo i takva pomisao me rastužuje.

