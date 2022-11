Premierligaš za kojeg igra vatreni smijenio trenera nakon četiri godine

Engleski nogometni prvoligaš Southampton otpustio je trenera Ralpha Hasenhuettla nakon što je momčad po 1-4 domaćem porazu od Newcastle Uniteda pala u zonu ispadanja.

Austrijanac Hasenhuettl je na klupi "svetaca" proveo gotovo četiri godine, stigao je u klub u prosincu 2018.

- Hasenhuettl je napravio značajan doprinos klubu, ali vjerujemo kako je sada vrijeme za promjenu - objavio je klub.

#SaintsFC would like to express its sincere thanks to Ralph Hasenhüttl for all of his efforts, as well as the unwavering commitment he has shown throughout his time as manager. pic.twitter.com/pNGnUC5z29