Predsjednik Napolija: Europski prvak nam je nudio 200 milijuna eura za naše dvije najveće zvijezde

Osebujni vlasnik Napolija i filmski producent Aurelio De Laurentiis (76) otkrio je da mu je PSG u ljeto prošle godine, za vrijeme Eura u Njemačkoj, ponudio više od 200 milijuna eura za napadače Khvichu Kvaratskheliju i Victora Osimhena, objavili su talijanski mediji. Kvaratskhelia je bio najbolji igrač gruzijskog Dinama iz Batumija i u Napoli je stigao u srpnju 2022. u transferu vrijednom 13 milijuna eura. Nigerijski centarfor Osimhen došao je u klub podno Vezuva dvije godine ranije i bio je najskuplje pojačanje u povijesti Napolija, koji je za njega francuskom Lilleu platio 79 milijuna eura odštete.

Obojica su briljirali u sezoni 2022-23., kada je Napoli nakon 33 godine čekanja osvojio svoj treći naslov prvaka Italije. Osimhen je sa 31 pogotkom bio najbolji strijelac lige, a Kvaratskhelia, koji je upisao 14 golova i 17 asistencija, proglašen je najkorisnijim igračem Serie A.

"Kvaratskhelia je već u prvoj sezoni u našem klubu bio briljantan, pa smo mu u ljeto 2023. ponudili bolji i znatno bogatiji ugovor. No, njegov menadžer je samo odugovlačio, očito je već tada imao neke druge planove", izjavio je De Laurentiis.

Prošlog ljeta upravu Napolija "pogodio je grom iz vedra neba", Osimhen je odbio igrati za Napoli, te je zatražio da ga stave na transfer listu.

"Za vrijeme Eura u Njemačkoj Osimhen nas je sve iznenadio kazavši da više ne želi igrati za Napoli. Otišao sam u Düsseldorf kako bi ponovno pregovarao s Kvaratskhelijinim menadžerom, a on me je zasipao pričama o tome kako mu dugujemo novac, koji je navodno obećan Kvaratskheliji, a nije isplaćen. To je bila potpuna laž. Tada je PSG ponudio više od 200 milijuna eura za Kvaratskheliju i Osimhena. Bilo bi najjednostavnije da smo ih tada prodali PSG-u. No, odbio sam ponudu PSG-a, jer sam treneru Antoniju Conteu, koji je tek preuzeo klub, dao obećanje u vezi igračkog kadra i nisam želio pogaziti svoju riječ", objasnio je De Laurentiis.

Osimhenov ultimatum svezao je ruke vlasniku Napolija i jedini izbor bio je da ga pošalju nekamo na posudbu, jer je imao ugovor s Napolijem do lipnja 2026. godine. Na kraju je završio na posudbi u turskom Galatasarayu za koji je prošle sezone zabio 37 golova. Kvaratskhelia je ostao u Napoliju, ali njegov učinak bio je bitno slabiji negoli u prve dvije sezone. U siječnju ove godine Napoli je prodao gruzijskog napadača PSG-u za 75 milijuna eura, a nigerijskog centarfora prodali su Galatasarayu prošlog mjeseca, također za 75 milijuna eura. Unatoč tome što nije mogao računati na dva najbolja igrača, trener Conte uspio je prošle sezone s Napolijem osvojiti "scudetto".