Pobuna u svlačionici Uniteda: Pogbi ponuđena veća plaća od one koju ima Ronaldo!

Vodstvo engleskog nogometnog velikana Manchester Uniteda ponudilo je Paulu Pogbi (29) čak 600.000 eura tjedne plaće čime bi francuski veznjak postao najplaćeniji igrač u Premier ligi.

Pogbi na koncu ove sezone završava ugovor s Manchester Unitedom, pa su mu na Old Traffordu ponudili novi ugovor vrijedan čak 600.000 eura tjedno. Ako bi francuski veznjak prihvatio ponudu, postao bi ne samo najplaćeniji igrač u klubu već i u Premier ligi.

Njegov sadašnji ugovor mu donosi 350.000 eura tjedno, a novim ugovorom nadmašio bi Cristiana Ronalda koji zarađuje 540.000 eura tjedno, Davida de Geu (450.000), Jadona Sancha i Raphaela Varanea (obojica 360.000 eurai tjedno) u strukturi plaća kluba.

Međutim, ova vijest je izazvala ljutnju u svlačionici Crvenih vragova jer dio momčadi smatra kako Francuz ne zaslužuje tako velika primanja s obzirom na svoje igre i ponašanje.

Manchester United's Paul Pogba, Harry Maguire, Raphael Varane and Nemanja Matic line up for a wall during the Premier League match at Old Trafford, Manchester. Picture date: Saturday March 12, 2022.

- Neki igrači misle da nije u redu da toliko zarađuje s obzirom kako igra i stalno priča o odlasku - rekao je izvor za Mirror.

Pogba je govoreći o svojoj budućnosti prošli mjesec rekao kako još nije donio odluku.

- Mogu odlučiti sutra, kao što mogu odlučiti i tijekom prijelaznog roka - poručio je.

U razgovoru za francuski program Telefoot trudio se sakriti svoje razočaranje Unitedovim rezultatima, ali je znakovito poručio:

- Sezona još nije gotova, ali više nema trofeja za koji možemo igrati. Želim osvajati naslove, igrati za nešto, a ove i zadnjih nekoliko godina nismo osvojili naslov. Tužno je.

Pogba je jedan od pet igrača kojima ovoga ljeta završava ugovor s Unitedom, a preostali su Jesse Lingard, Juan Mata, Edinson Cavani i Leeu Grantu.

