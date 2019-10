Dinamo ne može igrati na Cityjevoj razini i to je jasno, ali i poraz je pokazao neke stvari

Ne igra novac, važnije je srce - kazao je trener Dinama Nenad Bjelica pred ovu utakmicu protiv Manchester Cityja. No, ima nešto i u novcu, odnosno u kvaliteti igrača koja je neosporno na strani Cityja.

Oni si kupe igrače za 200 milijuna eura samo da bi pojačali konkurenciju, to je samo jedan od detalja koji govori o razlici Cityja i Dinama.Toliko o novcu po kojem se plavi ne mogu mjeriti s bogatašima iz Manchestera. Dakle, ostalo im je ono u što su se ‘ufali’, ostalo je njihovo srce i nada u sreću.

Ta dva parametra su imali, dečki su se borili koliko su mogli, bacali su se na glavu, bacali su se pred loptu štiteći svoja vrata od nasrtaja moćnog Cityja. Zbog te borbenosti su tako dugo na nuli i držali City, iako je domaćin bio znatno bolji, nisu mu plavi ostavljali puno prostora za čisti udarac, pa su Cityjeve zvijezde promašivale. Imali su plavi i odličnog Livakovića koji je branio što se braniti moglo, pa i više od toga.

No, City je jednostavno bolji, to je viša razina od one na kojoj današnji Dinamo može igrati i zato ne treba žaliti, već priznati da je tako i posvetiti se sebi, svojem napredovanju i sljedećim suparnicima koji nisu tako strašni kao Guardiolina momčad koja ti jednostavno ne daje prostora za igranje.

No, malo je momčadi koje bi na Etihadu kod Cityja do 65. minute držale ‘nulu’, koje bi aktivno s minimalnim vodstvom domaćina bile u utakmici, a Dinamo je to bio do 95. minute.

Vratit ćemo se još malo na nekadašnje Bjeličine riječi, kada je došao naglasio je da su njegove momčadi nekad znale gubiti utakmice, ali im njihovi navijači nikada zviždali zbog pristupa. I od svibnja prošle godine igrači Dinama zaslužili su samo pljesak, zaslužuju ga i nakon ovog poraza na Etihadu. Plavi su mogli čestitati boljem, mi možemo čestitati plavima na htijenju.

Uostalom, i Bjelica je u završnici krenuo hrabro, tražio je gol za izjednačenje, nije se zadovoljavao minimalnim porazom, zato je i primio drugi pogodak.

Dinamo i Bjelica sad imaju tri tjedna do prve utakmice sa Šahtarom, u dva susreta s Ukrajincima moglo bi se puno toga riješiti oko prolaska skupine. Atalanta koja je bez boda pred sobom ima dva susreta s Cityjem i sudari plavih sa Šahtarom izravna su borba za drugo mjesto u skupini.

A Šahtar, koliko god je dobar, nije na razini Cityja i Dinamo će u Harkivu i u Maksimiru imati svoju šansu, daleko veću negoli ju je imao protiv premoćnog Manchester Cityja. I ovaj poraz pokazao je koliko je Dinamo napredovao, nekad je u ovakvim utakmicama s top klubovima dobivao gadne porcije, a ovaj pristojni poraz naznaka je da Dinamo u sljedeće tri utakmice, dvije sa Šahtarom i jedna kod Atalante može prezimiti i kroz Ligu prvaka.

