Olmo oduševio izjavom, Bjelica otkrio za čime najviše žali

Plavi su sjajno odigrali na Etihadu, ali na kraju nisu uspjeli izvući pozitivan rezultat. U 2. kolu Lige prvaka momčad Nenada Bjelice izgubila je protiv Manchester Cityja s 0:2.

U 19. minuti Joao Cancelo je opasno startao nogom na Olmovu glavu. Španjolac je utakmicu do kraja odigrao povezom oko glave.

- Utakmica je bila teška, City je iznimno jak. No hrabro smo se branili, a mi nismo stvorili mnogo prilika - rekao je Dani Olmo za Planet Sport i objasnio ozljedu koju je zaradio na startu utakmice:

- Ozljeda kao ozljeda, dobio sam udarac i to je to, idemo dalje, nema stajanja.

Dinamova zvijezda istaknuo je kako su očekivali tešku utakmicu.

- Znali smo kakva će ovo utakmica biti. Trebali smo napraviti uvijek nešto više od protivnika. Znali smo da ćemo se potrošiti jako u obrani. Sad se trebamo pripremiti za HNL, za prvenstvo, pa onda opet na Ligu prvaka. Vidjet ćemo što će biti - zaključio je Dani Olmo.

Dinamov trener Nenad Bjelica istaknuo je kako su igrači bili impresionirani.

- Primili smo gol tijekom najbolje faze naše igre, da se to nije dogodilo, tko zna u kojem smjeru bi sve otišlo. City nije stvorio puno pravih prilika u drugom dijelu, bile su to većinom situacije proizašle iz naših pogrešaka. U prvom dijelu bili smo impresionirani - rekao je Bjelica.

Nakon Sterlingova gola Dinamov trener vjerovao je da njegova momčad može zabiti, uveo je dvojicu napadača Gavranovića i Atiemwena.

- Utakmica se promijenila nakon gola koji smo primili. Probali smo sve, riskirali i imali smo otvorenu utakmicu protiv jakog Cityja do 90. minute. To nije mala stvar. Žao mi je što nam sudac nije dosudio prekršaj na 18 metara pred kraj utakmice, smatram da ne bi pogriješio da je to svirao. Tko zna kako bi sve završilo - rekao je Bjelica i nastavio:

- No, nećemo se na to izvlačiti, nije alibi. City je zasluženo pobijedio i pokazao zašto cilja na naslov prvaka Europe. I puno bolje ekipe od Dinama ne mogu se nadati dobrom rezultatu na Etihadu. City je premoćan i to je razlog našeg poraza. Nije stvar u tome da moji dečki nisu dobri.

Bjelica je istaknuo vratara Livakovića koji je imao nekoliko fantastičnih obrana.

- Osim trke, treba ti dobar golman i nešto sreće. Livaković je bio dobar u određenim situacijama. Kod gola Sterlinga mogli smo bolje ući u blok, možda nam onda ne bi zabio. I City je imao sreće - zaključio je Nenad Bjelica.

