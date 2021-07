Od četiri nova sporta Hrvatskoj “legao” tek karate: Za razliku od Igara u Riju, u Tokiju je čak pet sportova više, uvode se i mješovita natjecanja

Na Olimpijskim igrama u Tokiju gledat ćemo četiri nova sporta, a ukupno će biti pet sportova više nego što je bilo na Igrama u Riju 2016. godine. Potpuno novi sportovi u Tokiju su surfanje, karate, skejtbord i sportsko penjanje. Uvode se mješovita natjecanja za sve spolove u atletici, plivanju, stolnom tenisu i triatlonu. Mješovita natjecanja održat će se u štafeti 4x400 metara u atletici i štafeti 4x100 metara u plivanju mješovitim stilom. Dva nova događanja predviđena su u plivačkim natjecanjima: 800 metara za plivače i 1500 metara za plivačice slobodnim stilom. Dva nova natjecanja imat će i biciklisti, u muškoj i ženskoj kategoriji, a prvi put u povijesti na Olimpijskim igrama će debitirati košarkaški “3 na 3” turnir. Freestyle BMX je još jedno novo natjecanje pridodano olimpijskom biciklizmu, a po broju medalja koje će se dijeliti (66), to je treći najveći sport na ljetnim OI. Novitet je i mješovita štafeta u triatlonu i mješoviti parovi u stolnom tenisu.

Japanci uveli svoj sport

Surfanje ili surf je površinski vodeni sport. Sudionik se nalazi na vrhu razbijajućeg oceanskog površinskog vala dok se približava obali, najčešće na dasci za surf. Uz dasku, surfer može rabiti dasku za koljena, dasku za tijelo, kajake, surf skije i vlastito tijelo. Surfing se dijeli na dvije osnovne vrste ovisno o dizajnu daske za surf: longboarding i shortboarding. Najviše uspjeha u ovom sportu u posljednjih nekoliko godina imaju Brazilci i Australci.

Karate će biti peti borilački sport koji se pojavljuje na Olimpijskim igrama. U programu Igara već su odavno boks, džudo i tekwondo. Nije čudno što je karate uvršten baš u Tokiju. Naime, karate je japanska borilačka vještina pri kojoj se koriste svi dijelovi tijela u svrhu samoobrane. Postojbina karatea je otok Okinawa, koji se nalazi južno od Japana u otočju Ryu Kyu.

Karate je otkriven kada je jedan nepoznati vojni liječnik primijetio da su vojnici s Okinawe izuzetno fizički spremni. Kada se o tome raspitao, saznao je da oni treniraju borilačku vještinu zvanu te. To se pročulo i stiglo do japanskog cara, a on je pozvao majstore s Okinawe da je javno prikažu. Za demonstraciju je određen Gichin Funakoshi. On je cijeli svoj život posvetio popularizaciji karate vještine te je prozvan ocem modernog karatea. Godine 1930. promijenio je naziv vještine od te u karate, što na japanskom znači prazna ruka ili borba bez oružja. Nakon toga karate se proširio po cijelom svijetu.

Najuspješnije zemlje u karateu su Japan (198 medalja na svjetskim prvenstvima) i Francuska (167). No, i Hrvatska ima svoje adute u ovom sportu, u prvom redu Ivan Kvesić kojem svi svjetski mediji predviđaju osvajanje jedne od medalja.

Skokovi, penjanja...

Skateboard je sport u kojem osoba (skejter) stoji na posebnoj dasci s kotačima na dvije osovine (skateboardu ili skejtu) te pritom izvodi razne trikove. Sam naziv dolazi od dvije engleske riječi: skate, što znači “klizati”, te board, što znači “daska”. Skateboarding se razvio 1970-ih godina u SAD-u, a zamah je doživio sredinom osamdesetih, nakon povećanja dužine i raspona daske, a samim time i kotača. Dominantna su dva stila skejtanja: street, skejtanje na ulici pri čemu se za trikove koristi bilo što po čemu se daska može voziti te vert stil koji je tipičan za razna natjecanja i kojeg karakteriziraju veći skokovi i veća visina izvođenja trikova, obično u posebno izrađenim “polucijevima” - half pipe.

Sportsko penjanje je mlada planinarska djelatnost, premda su penjački izazovi na razne načine bili sastavni dio planinarstva od samih početaka. Glavna obilježja sportskog penjanja su kratki penjački smjerovi ekstremne težine, treniranje i natjecanja između penjača na umjetnim stijenama u tri discipline (težinsko, brzinsko i boulder). Zahtijeva vrhunsku uvježbanost i koncentraciju penjača, što se postiže redovnim treningom uz stručan nadzor.