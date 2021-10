Nova turistička atrakcija - stiže 1200 biciklista u Istru

Istria300, jedinstveni biciklistički događaj namijenjen strastvenim biciklistima iz cijelog svijeta koji će se ove godine održati prvi put u subotu 9. listopada, predstavljen je na današnjoj konferenciji za novinare u hotelu Valamar Diamant u Poreču. O posebnostima tog najvećeg rekreativnog biciklističkog događaja u Hrvatskoj i pogodnostima koje donosi domaćem turizmu govorili su Loris Peršurić, gradonačelnik Grada Poreča, Nenad Velenik, direktor ureda Turističke zajednice Grada Poreča, Ivica Vrkić, direktor Sektora marketinga Valamar Riviere i bivši hrvatski profesionalni biciklist Vladimir Miholjević ispred organizatora.

„Poreč je poznat kao grad vina, maslinovog ulja, mozaika, turizma, ali i kao grad sporta. Tu titulu prije svega imamo jer smo grad koji, s obzirom na broj stanovnika, ima odličnu sportsku i turističku infrastrukturu. Tako je i prirodno da je Istria 300 jedna u nizu sportskih manifestacija koje se, na naše veliko zadovoljstvo, vraćaju u grad. U ovim vremenima, činjenica da će u gradu boraviti 1.200 biciklista u listopadu nama je odličan znak da se stvari polako vraćaju u normalu. Najveće manifestacije kod nas održavaju se van špice turističke sezone i omogućavaju da u gradu bude živo i tijekom jeseni. Vjerujem da će kao i uvijek dosad Poreč i Istra biti dobri domaćini i da ćemo se i ubuduće družiti u Poreču“, izjavio je Loris Peršurić, gradonačelnik Grada Poreča.

„Pozicioniranje kvalitetnih sadržaja koji mogu biti motivom dolaska brojnih gostiju u pred i posezoni ugrađeno je u strategiju razvoja destinacije Poreč. Istria300 projekt je koji će osim kvalitetnog sportskog događaja ujediniti realizaciju turističkog prometa i veliku medijsku zastupljenost. Pozdravljamo i želimo srdačnu dobrodošlicu svim natjecateljima u naš grad“, izjavio je Nenad Velenik, direktor ureda Turističke zajednice Grada Poreča.

„U cikloturizmu počiva velik potencijal za turistički razvoj Istre i Hrvatske. Valamar Riviera to prepoznaje i već dugi niz godina radi na razvoju kvalitetnih sadržaja i usluga prilagođenih biciklistima svih razina spremnosti od rekreativaca do profesionalnih sportaša, a podržavamo i cijeli niz bike evenata. Projekt Istria300 u tome ima poseban značaj jer valorizira posebnosti destinacije na nov i uzbudljiv način. Odaziv sudionika na ovom premijernom izdanju najbolja je potvrda da su organizatori Istria300 zajedno s destinacijskim partnerima i suradnicima napravili sjajan posao. Svim sudionicima želim dobrodošlicu i uživanje u vožnji Istrom!“, izjavio je Ivica Vrkić, direktor Sektora marketinga Valamar Riviere.

Foto: Istria300

„Slogan biciklističkog događaja Istria300 glasi Ride your Limits! i na najbolji način odražava biti tog jedinstvenog događaja – omogućiti ljubiteljima bicikla iz cijelog svijeta da uživaju u prekrasnim istarskim krajolicima i cjelodnevnom druženju, a uz to pomaknu vlastite granice i učine nešto dobro za svoje zdravlje. Raduje nas velik odaziv od 1.200 biciklista koji nam dolaze iz 25 zemalja i to nam je najbolji znak da Istra i Hrvatska polako, ali sigurno jačaju reputaciju u svijetu rekreativnog i profesionalnog biciklizma. Vjerujemo da ćemo tako potaknuti sve veći broj posjetitelja da u Hrvatskoj kao odličnoj biciklističkoj destinaciji uživaju tijekom cijele godine. Ponosni smo što ćemo ih ugostiti i pružiti nezaboravno iskustvo začinjeno nadaleko poznatom gostoljubivošću Istrijanki i Istrijana“, izjavio je Vladimir Miholjević, jedan od organizatora Istria300.

Sudionici Istria300 krenut će iz Poreča gdje će i završiti vožnju, a svi će tijekom same vožnje moći odlučiti žele li voziti najdužu stazu od 300 kilometara ili se prebaciti na dvije kraće staze od 235 ili 155 kilometara. Takav je način vožnje jedinstven u svijetu te omogućava natjecateljima da još više uživaju u natjecanju te dožive najljepše predjele Istre kroz jedinstveno iskustvo koje spaja sportski izazov, uživanje u prirodi i vrhunskom gostoprimstvu.

Foto: Istria300

Osim natjecanja za bicikliste amatere, Istria300 obuhvaća i Istria300 Expo, važan događaj za ljubitelje cestovnih bicikala koji će okupiti brojne predstavnike poznatih biciklističkih brendova i pružatelje usluga sa svjetske scene cestovnog biciklizma. Među njima su poznati brendovi kao što su Ale, Compressport, Cube, Garmin, Giant, Keindl Sport, KTM i drugi. U nedjelju će biti organizirana i zona za druženje sudionika Istria300 Expo Hang-Out Zone u kojoj će moći razmijeniti iskustva i dojmove o Istria300. Natjecanju će pak prethoditi Istria300 BikeWeek u organizaciji IstriaBikea, u okviru kojeg će sudionici, kao uvod u natjecanje, moći sudjelovati i u četirima vođenim biciklističkim turama s iskusnim lokalnim vodičima koje obuhvaćaju najljepša mjesta na poluotoku i dijelove pravaca Istria300. Sudionicima će se u nekim aktivnostima pridružiti i ambasadori projekta, međunarodno priznati sportaši Nicola Thost, Martin Koch, Wolfgang Fasching i Robert Kranjec, koji iza sebe imaju niz olimpijskih medalja, svjetskih odličja i iznimnih sportskih postignuća.