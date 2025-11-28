'Neshvatljiva je nemoć Dinama, napadači su 'pokopani', a tek što su napravili Mikiću...'

Jako slabu i neuvjerljivu izvedbu protiv Lillea, komentirao je Stjepan Tomas.

- Dinamo je protiv Lillea bio potpuno podređenom položaju, neshvatljiva mi je ta nemoć cijelu utakmicu. Nije bilo hrabrosti, a u utakmicu su ušli sa stavom da prime što manje pogodaka. Brine me taj nedostatak inicijative i sposobnosti da se momčad možda i sama korigira u igri ako je neki prvi plan igre pao u vodu. Ovdje mislim na kapacitet da probaš malo više izići naprijed, s više agresivnosti probati nešto napraviti. Stali su nekakav srednji blok koji nije donio ništa, čisti alibi. Pa normalno je da ćeš takvim pristupom primiti nekoliko pogodaka - počeo je bivši hrvatski reprezentativac Stjepan Tomas.