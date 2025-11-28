Naši Portali
RIJEČ STRUČNJAKA

'Neshvatljiva je nemoć Dinama, napadači su 'pokopani', a tek što su napravili Mikiću...'

Lille: UEFA Europska liga, grupna faza, 5. kolo, LOSC Lille - GNK Dinamo
Daniel Derajinski
Autor
Željko Janković
28.11.2025.
u 08:00

Brine me taj nedostatak inicijative i sposobnosti da se momčad možda i sama korigira u igri ako je neki prvi plan igre pao u vodu. Stali su nekakav srednji blok koji nije donio ništa, čisti alibi. Pa normalno je da ćeš takvim pristupom primiti nekoliko pogodaka - kazao je Tomas

Jako slabu i neuvjerljivu izvedbu protiv Lillea, komentirao je Stjepan Tomas
- Dinamo je protiv Lillea bio potpuno podređenom položaju, neshvatljiva mi je ta nemoć cijelu utakmicu. Nije bilo hrabrosti, a u utakmicu su ušli sa stavom da prime što manje pogodaka. Brine me taj nedostatak inicijative i sposobnosti da se momčad možda i sama korigira u igri ako je neki prvi plan igre pao u vodu. Ovdje mislim na kapacitet da probaš malo više izići naprijed, s više agresivnosti probati nešto napraviti. Stali su nekakav srednji blok koji nije donio ništa, čisti alibi. Pa normalno je da ćeš takvim pristupom primiti nekoliko pogodaka - počeo je bivši hrvatski reprezentativac Stjepan Tomas. 

Ključne riječi
Stjepan Tomas komentar Lille Dinamo

