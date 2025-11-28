'Neshvatljiva je nemoć Dinama, napadači su 'pokopani', a tek što su napravili Mikiću...'

Jako slabu i neuvjerljivu izvedbu protiv Lillea, komentirao je Stjepan Tomas.
- Dinamo je protiv Lillea bio potpuno podređenom položaju, neshvatljiva mi je ta nemoć cijelu utakmicu. Nije bilo hrabrosti, a u utakmicu su ušli sa stavom da prime što manje pogodaka. Brine me taj nedostatak inicijative i sposobnosti da se momčad možda i sama korigira u igri ako je neki prvi plan igre pao u vodu. Ovdje mislim na kapacitet da probaš malo više izići naprijed, s više agresivnosti probati nešto napraviti. Stali su nekakav srednji blok koji nije donio ništa, čisti alibi. Pa normalno je da ćeš takvim pristupom primiti nekoliko pogodaka - počeo je bivši hrvatski reprezentativac Stjepan Tomas.
UHIĆEN ZBOG SUMNJE U PRIMANJE MITA
FOTO Bivši glavni inspektor prenoćio u pritvoru, pogledajte što mu je policija odnijela iz kuće
ZVIJEZDE OTKRIVAJU
Čuvajte se ova 4 horoskopska znaka, na putu do cilja bez treptaja će vam zabiti nož u leđa
FOTO: ATRAKTIVNA BRAZILKA
Ona je 'grabljivica nogometaša', kad pogledajte njene fotke, bit će vam jasno zašto je tako zovu
Trend poduzetništva
“Mama, uspio sam!” udruga koju je pokrenuo Niko Tokić Kartelo organizira humanitarnu večeru
Frizura kao iz salona