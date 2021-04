Ne odriče se Arkana i Štimca optužuje za gnjusne izjave, a sada će snimiti film o njemu

Srpski trener Siniša Mihajlović jedan je od omiljenih likova Serije A, barem za Talijane. Naime, ovaj je trener Bologne pobijedio tešku bolest, leukemiju, i nakon toga se opet vratio na nogometne travnjake voditi svoj klub.

O tome, ali i o ostatku svoga života pisao je u svojoj autobiografiji 'Utakmica života' i tako još više zaintrigirao tamošnju javnost. U njoj je pisao o borbi s leukemijom, spominjao prijateljstvo s ratnim zločincem Arkanom, ali i teško optužio Igora Štimca. Tako su talijanski producenti došli na ideju da snime film o Mihajloviću i njegovom životu, a poznato je i tko će ga glumiti. Bit će to Pierfrancesco Favino (51), talijanski glumac. Doduše, projekt nije još službeno u izradi, ali su pregovori u tijeku.

U tome bi se filmu spominjala njegova borba s bolešću, ali zasigurno i dijelovi o rodnom kraju, a to nije Srbija, već Hrvatska. Točnije - Borovo.

Mihajlovićeva je majka Hrvatica, no otac Srbin i on se uvijek izjašnjavao kao ovo potonje. On je do 18. godine živio u Vukovaru nakon čega je otišao u Vojvodinu, gdje je igrao za tamošnjeg prvoligaša. Dosta je slikovit bio u opisima mnogih Hrvata pa tako, između ostalog, tvrdi da mu je bivši hrvatski izbornik 1990. godine rekao jako ružne stvari.

- Na finalu Kupa Jugoslavije 1991. godine. Zvezda je izgubila od Hajduka, Alen Bokšić je dao gol. Prije utakmice, u tunelu koji vodi do terena, Igor Štimac, Hrvat i moj suigrač iz mlade reprezentacije, prišao mi je i rekao: ’Molim Boga da ti naši ljudi pobiju obitelj u Borovu.’ To je mjesto mojih roditelja - tvrdi Mihajlović koji je opisao i svoj odnos s Arkanom:

- Bili smo prijatelji, ali sportski prijatelji. On je bio vođa navijača Crvene zvezde kada sam ja igrao u Zvezdi, a kasnije je uvijek bio na pripremama reprezentacije. I ne osjećam se krivim što je Deju Savićevića i mene volio više od ostalih. Ne želim ga se odreći jer bih bio licemjer – poručio je.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL 06.09.2013., Stadion Crvena zvezda, Beograd - Kvalifikacijska nogometna utakmica za Svjetsko prvenstvo 2014. u Brazilu, skupina A, Srbija - Hrvatska. Sinisa Mihalovic, Alen Boksic Photo: Marko Lukunic/PIXSELL