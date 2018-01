'Nasmijao sam se spotu sa Červarom, a Zagreb mi jako nedostaje'

Veselin Vujović doputovao je u Zagreb na Europsko prvenstvo vlakom. Pomalo neobično jer to prijevozno sredstvo danas od sportskih momčadi malo tko koristi.

- Slovenske željeznice su nam sponzor pa nismo mogli birati. Putovanje je bilo zanimljivo, podsjetilo me na slavne dane šabačke Metaloplastike kada smo na utakmice također putovali vlakom - rekao je Veselin Vujović.

Zagreb mi jako nedostaje

Je li vam nedostaje Zagreb s obzirom na to da ste ovdje proveli dvije sezone?

- Zagreb mi jako nedostaje. Stekao sam ovdje brojne prijatelje i jedva čekam da ih sve vidim u ovih tjedna dana koliko ćemo biti ovdje. Radujem se i današnjoj prvoj utakmici. I da ne bude 5000 naših navijača, vjerujem da bih dobio velik pljesak. Uostalom, vidjeli ste kako je to izgledalo na onoj prijateljskoj utakmici s Hrvatskom prije nekoliko mjeseci. Ljudi u Zagrebu i Hrvatskoj ne zaboravljaju sve one dobre rezultate koje sam postigao sa zagrebašima - rekao je Vujović.

Popularni ste i u Sloveniji, u što smo se uvjerili nakon pripremnih utakmica sa Srbijom. Svi su se željeli fotografirati s vama, stisnuti vam ruku...

- Što mogu kad me na ovim prostorima svuda vole.

Igrali ste uoči EP-a prijateljske utakmice s Hrvatskom. Može li Hrvatska do medalje na domaćem parketu?

- Hrvatska reprezentacija po rejtingu može računati na postolje. No gledajući zadnje prijateljske utakmice, imam dojam da igra loše s obzirom na to kakve ima igrače. Červarov je problem što javnost već vidi vaše rukometaše sa zlatnom medaljom oko vrata. Svi ih već vide kao pobjednike skupine i u polufinalu, a to može biti ogroman teret. Nije lako nositi takav teret, posebice ne mlađim igračima. Moram priznati da sam se malo nasmijao spotu u kojem Červar motivira igrače. Primjerice, on u spotu govori Cindriću da nikad neće biti kao Balić, Mandaliniću da neće biti kao Lacković, a Mihiću da neće biti kao Džomba. Ustvari im govori da su stari igrači bili bolji. Ja nikad ne bih tako motivirao svoje igrače. Moja je filozofija da svih 16 igrača istrči na parket pa tko preživi - istaknuo je Vujović.

Malo se zamislio nakon tih riječi, a onda ipak istaknuo:

- Bez obzira na sve, Hrvatska je ozbiljna reprezentacija. Ima odličnu rotaciju, tri vrste obrane koje može podjednako dobro igrati. Imat će i gledatelje iza sebe, ali i malu naklonost sudaca, što je normalno za domaćina turnira. Hrvatsku vidim u polufinalu, a hoće li osvojiti medalju ovisit će o puno drugih stvari. Primjerice, hoće li u napadu biti uspješna. Jer ne bude li, ako se u napad uvuče nesigurnost, tada će se nesigurnost uvući i u obranu, a to nikako neće biti dobro - naglasio je Vujović.

S Hrvatskom za medalju

Što može Slovenija u zagrebačkoj skupini u kojoj su još Makedonija, Crna Gora i Njemačka, prvak Europe?

- Prvi nam je cilj da izborimo drugi krug i igranje u Varaždinu. A što se tiče konačnog cilja, bilo bi lijepo da se vratimo vlakom u kojem će biti hrpa medalja oko vratova mojih igrača - nada se izbornik Slovenije.

Možda će put do medalje opet voditi preko Hrvatske, kao u susretu za broncu na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj prošle godine u ovo vrijeme.

- Nemam ništa protiv da do utakmice s Hrvatskom dođe u borbi za medalju. Drago mi je da ne moramo igrati s Hrvatima u prvom ili drugom krugu. Neka se sretnemo u polufinalu - rekao je Vujović koji je u posljednji trenutak među 16 igrača slovenske reprezentacije uvrstio i Vida Kavtičnika.