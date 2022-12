Na brata: Mlađi Mbappe još nema ni 16, a upravo je debitirao za PSG

Brat zvijezde francuske nogometne reprezentacije Kyliana Mbappea, 15-godišnji Ethan Mbappe u petak je debitirao za seniorsku momčad Paris SG-a. Mlađi Mbappe je odigrao drugo poluvrijeme u 2-1 pobjedi francuskog prvaka u prijateljskoj utakmici protiv lokalnog rivala FC Parisa zamijenivši Fabiana Ruiza.

Uz mlade igrače, u petak su za PSG nastupili i neki iskusni prvotimci poput Sergija Ramosa, Marca Verrattija te Renata Sanchesa.

15-year old Ethan Mbappé had the opportunity to show himself for the first time, with the first team, this morning vs @ParisFC 🇫🇷💎 pic.twitter.com/wtBIRjsKfv