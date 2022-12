Iz kojih klubova su preostali igrači na SP-u? Hrvatska se jako ističe po jednoj stvari

Nakon odigranih 56 utakmica na Svjetskom prvenstvu u Kataru ostalo je osam najboljih reprezentacija. Najčešće na Svjetskom prvenstvu upravo četvrtfinale bude faza gdje ostaju one reprezentacije koje su zaista igrale najbolji nogomet i pokazale najviše na turniru.

Stoga je vrlo vjerojatno to i dobar pokazatelj za klupski nogomet, iako, naravno ima iznimaka koje igraju drugačije za klubove i za reprezentacije. Međutim, kad pogledamo iz kojih je klubova najviše igrača ostalo na ovom Mundijalu, to nam može dati vrlo dobru indikaciju o tome koji su klubovi moćni na papiru, nevezano uz to jesu li tu moć na papiru pretočili u rezultate ove polusezone ili prošle sezone.

Foto: ROBERT MICHAEL/DPA 01 December 2022, Qatar, Al-Chaur: Soccer, World Cup 2022 in Qatar, Costa Rica - Germany, preliminary round, Group E, Matchday 3, at Al-Bait Stadium, the replica of an oversized World Cup trophy is illuminated by fireworks before the start of the match.

Na popisu ćemo samo gledati igrače iz prvih postava, a za prve postave reprezentacija koristili smo kombinaciju najučestalijeg izbora te najizglednijeg za četvrtfinalne susrete ovih momčadi. Tako Cristiano Ronaldo (bez kluba), primjerice, nije u prvoj postavi Portugala jer je njegovo mjesto ugrabio hat-trick heroj Goncalo Ramos iz Benfice.

Sad kad smo utvrdili te sitne detalje, idemo pogledati u kojim klubovima igraju igrači reprezentacija četvrtfinalista na ovom Svjetskom prvenstvu.

U KOJIM KLUBOVIMA IGRAJU IGRAČI IZ PRVIH POSTAVA ČETVRTFINALISTA SP-a:

NIZOZEMSKA: Ajax (x3), Barcelona (x2), Man. City, Liverpool, Inter, Atalanta, PSV, Heerenveen

ARGENTINA: Atletico M. (x2), Benfica (x2), Sevilla (x2), Man. City, PSG, Tottenham, Aston Villa, Brighton

FRANCUSKA: Barcelona (x2), Milan (x2), PSG, Real Madrid, Bayern, Juventus, Man. United, Atletico M., Tottenham

ENGLESKA: Man. City (x3), Man. United (x2), Liverpool, Arsenal, Tottenham, Borussia D., West Ham, Everton

HRVATSKA: Real Madrid, Inter, Chelsea, Tottenham, Leipzig, Hoffenheim, Stuttgart, Zenit, Celtic, Dinamo, Hajduk

BRAZIL: PSG (x2), Juventus (x2), Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Chelsea, Man. United, Tottenham, West Ham

MAROKO: Sevilla (x2), Angers (x2), PSG, Bayern, Chelsea, West Ham, Fiorentina, Bešiktaš, Standard Liege

PORTUGAL: Porto (x3), Man. United (x2), Man. City (x2), Atletico M., Borussia D., Benfica, Betis

Zanimljivo, najzastupljeniji klubovi u ovom popisu su rivali iz Manchestera, City i United s po šest igrača, čak dvostruko više nego što ima prvak Europe Real Madrid (3). Klubove iz Manchestera slijede, ironičko, katarski PSG s po pet igrača, koliko u četvrtfinalnim prvim postavama imaju i Barcelona, te Tottenham.

Foto: Phil Noble/PRESS ASSOCIATION Manchester United v Manchester City - Premier League - Old Trafford Manchester United's Marcus Rashford (left) and Manchester City's Ruben Dias battle for the ball during the Premier League match at Old Trafford, Manchester.

Zanimljivost kod hrvatske reprezentacije je da su, kad gledamo po klupskom opredjeljenju, vatreni jedina nacionalna selekcija u kojoj u prvih 11 svaki igrač igra u različitom klubu. Jedina smo nacija koja nema barem dva igrača iz istog kluba u prvih 11, ostale selekcije imaju minimalno dva para po dva igrača iz istih klubova u prvih 11. Nije da to nužno mora išta značiti, jednostavno je zanimljivo za uočiti.

Još jedna zanimljivost je da postoje tri kluba koja u prvoj postavi nekog od ovih četvrtfinalista imaju tri svoja predstavnika, i riječ je o domaćim klubovima za te reprezentacije. Nizozemska u prvih 11 ima tri igrača iz Ajaxa (Timber, Blind, Klaasen), Engleska tri igrača iz Manchester Cityja (Stones, Walker, Foden), a Portugal tri iz Porta (Costa, Pepe, Otavio).

Jedine tri neeuropske reprezentacije u ovom četvrtfinalu, Argentina, Brazil i Maroko, su ujedno i jedine tri reprezentacije koje u prvih 11 nemaju igrača iz domaćeg kluba, što je ujedno i dokaz moći europskog klupskog nogometa.

Svih 88 igrača iz prvih postava u četvrtfinalu igraju u europskim ligama. Osim 'liga petice', svoje predstavnike imaju i portugalska, nizozemska, belgijska, ruska, škotska, turska i hrvatska liga.