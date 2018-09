Modrić je ostao isti kao u Zrinjskom, Real Madrid ga nije promijenio

Svakojakih je priča bilo o Luki Modriću, pojavljivale su se izjave onih koji su tvrdili da su 10 ili 15 godina u njemu vidjeli budućeg velikog igrača. Takve se stvari ne mogu predvidjeti, pogotovu ne da će netko postati najbolji na svijetu. A Luka Modrić danas je najbolji igrač na svijetu, to je službeno. No do tog naslova nije došao ni lako, a nikako ne slučajno.

– Toliko je toga o Luki već rečeno, ja mu mogu samo iskreno čestitati. To je kruna njegove karijere, fenomenalna stvar za njega, ali i za sve one klince koji žele jednog dana biti poput Luke Modrića, koji sanjaju o tome. Luka je pokazao da se može – javio nam se Kruno Jurčić iz Emirata i nastavio:

Kao rajčica iz majčina vrta

– Njegova pojava, a pogotovu njegov put nije uobičajen. Teško je u današnje vrijeme biti najbolji na svijetu ako nisi dio savršeno programiranog procesa, a danas se tako stvaraju i odgajaju vrhunski sportaši. A Luka je pokazao da se i u ne tako idealnim uvjetima može uspjeti. To vam je kao da imate rajčicu uzgojenu u idealnim uvjetima, koja sjajno izgleda, ali nema ni mirisa ni okusa. A onda naiđete na Luku Modrića, uberete domaću rajčicu iz majčina vrta, a ona je puna sokova, mirisa, okusa. E, to je Luka Modrić, njegov nogomet ima neku prirodnost, nekakav ‘šmek’, nekakvu genijalnu jednostavnost. To je Modrić, njegov nogomet ima genijalnu jednostavnost, a takvi se sportaši sve rjeđe rađaju, ne uspijevaju u prirodnim uvjetima. I tu je veličina njegove nagrade, dobro je da se pojavio da pokaže da se može i u takvim specifičnim uvjetima uspjeti i napraviti ovakve genijalne stvari kakve je on napravio – rekao je Jurčić koji je puno pratio Luku, imao s njim prilike raditi i u reprezentaciji.

No put do reprezentacije nije bio lagan, kao klinac je došao u Dinamo, a onda otišao u tvrdu i čvrstu BiH ligu. Tamo su ga plavi poslali na posudbu, na kaljenje.

– Luka je zasluženo osvojio i ovu nagradu zbog svega onoga što je prošao i kako je radio, za svoj talent i predanost nogometu. Od ovoga nema veće nagrade – kazao nam je Stjepan Deverić u razgovoru iz Podgorice gdje je pomoćnik Igoru Pamiću u lideru prvenstva OFK Titogradu. Prisjetio se Štef i tih dana u Zrinjskom.

– Ma uvijek je Luka isti, tako se na svakoj utakmici, na svakom treningu trudio, želio biti najbolji, takav je bio od prvog dana kad je došao u Zrinjski, a takav je i danas kad igra u Real Madridu ili našoj reprezentaciji. Luki je dobro došlo igranje u BiH, stasao je, mogao je naučiti puno toga, priviknuti se na žestoke startove, očvrsnuo je. Bilo je tamo puno čvrstih duela, ali on ih nije izbjegavao iako je bio mlad i izgledao krhko. Znao sam ga još iz kadeta i juniora Dinama gdje sam radio s njim, a onda se u Zrinjskom nastavio razvijati, imao je stalan, nevjerojatan napredak – kazao je Deverić.

Modrić je proglašen najboljim igračem lige, a ubrzo je mogao postati i prvak Hrvatske, ali ne s Dinamom, što je učinio kasnije, već sa zaprešićkim Interom.

– Prvo moram reći da sam ponosan na Luku, a i sretan što sam imao prilike raditi s njim. Drago mi je da mu se isplatio trud, da je dobio nagradu za ono što je dao u svojim klubovima i reprezentaciji, pogotovu ove sezone. I kao klinac se uvijek trudio, išao do krajnjih granica, a to jednom ipak dođe na naplatu i svaka mu čast – kazao je Srećko Bogdan koji je tada bio trener Intera, kluba koji je bio hit prvenstva, ali je na kraju prvak bio Hajduk uz nemalu pomoć ‘vanjskih’ faktora.

S Lukom bi Inter bio prvak

– Da se Luka u polusezoni nije vratio u Dinamo, bili bismo prvaci. Pa nakon prvih šest kola imali smo maksimalni bodovni učinak i gol-razliku 12:0, a tu je bila ogromna zasluga Luke Modrića – kazao je Čeči Bogdan.

I svi ostali treneri koji su s njima nastavili raditi imali su samo riječi hvale za njega, u Dinamu je eksplodirao pod nažalost pokojim Josipom Kužeom, kasnije je s Brankom Ivankovićem rušio rekorde u domaćem prvenstvu.

I nije tu stao, osvojio je i struku u Tottenhamu pa u Real Madridu i nikad nismo od nijednog njegova trenera čuli nekakvu lošu riječ o njemu.

I to samo govori kakav je čovjek, ne samo igrač, Luka je sportaš od glave do pete, u svakom smislu te riječi. I zato je ova nagrada u pravim rukama, uz to što je iza sebe imao čudesnu sezonu u kojoj je držao konce igre Real Madrida i naše reprezentacije s kojom je stigao do srebra na SP-u.

>> Pogledajte razgovor s novinarom VL-a Tomislavom Dasovićem koji je bio na dodjeli nagrade Modriću