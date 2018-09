Šuker: Lukin put je fascinantan! Prosinečki: Nema zavisti, ovo je sjajno!

Predsjednik HNS-a Davor Šuker, uz Luku i Dalića, bio je treća hrvatska zvijezda na zelenom tepihu londonskog Royal Festival Halla. Donedavno nedodirljiva veličina, kao jedini Hrvat plasiran među prvom trojicom u poretku za Zlatnu loptu (1998.), Davoru Šukeru nije teško priznati kako se ipak pojavio veći od njega.

– Ovo je povijesni, najveći hrvatski nogometni uspjeh, od ovoga više nema “prema gore”. Daj Bože da se to dogodi jednoga dana, ali vrlo teško. Ovo je vrh vrhova – kazao nam je Šuker, koji se jučer vratio iz Londona u Zagreb.

Je li Lukina nagrada i svojevrsno opterećenje za reprezentaciju? Kada imate najboljega na svijetu, očekuju se najveće stvari.

>>Pogledajte kako je bilo u Londonu na Fifinoj večeri

– Nije to opterećenje. Imamo dobru momčad, idemo na Europsko prvenstvo ostvariti pomake koje smo već napravili u Rusiji. Poraz od Španjolske? Nemamo se čega sramiti; pripremit ćemo momčad, izborniku dati maksimalnu potporu i uspjeh je opet tu. A eventualni slabiji plasman u Ligi nacija znači samo da ćemo dobiti manje novca. Ja se kvalifikacija za EP ne pribojavam jer mi možemo pobijediti svakoga – istaknuo je Šuker.

Sve što je postigao – čudo

Što vas fascinira kod Modrića?

– Cijeli njegov život, njegov životopis, gdje je sve igrao i što je sve postigao – to je čudo! Lukin put pravi je primjer mladima da ne misle kako su nogomet samo skupocjeni auti, frizure, tetovaže...,nego veliko odricanje. Koliko se igrača u cijelom svijetu bavi nogometom, a vrlo je mali postotak onih koji uspiju – dodaje Šuker.

Robert Prosinečki također je bio u Londonu, kao izbornik BiH.

– Vjerujem da je cijela Hrvatska dočekala Lukinu nagradu kao nešto fenomenalno. I da nakon toliko godina pobjednik ovoga izbora nisu Ronaldo ili Messi... Ovo priznanje nevjerojatno je važno za Luku, ali i za hrvatski nogomet, za klince koji u njemu vide svoga idola, uzor čijim putem bi trebali ići i dosegnuti njegovu poziciju – ističe Prosinečki.

>>Pogledajte ljubavnu priču Luke i Vanje Modrić

Ima li među vama, bivšim velikim igračima, mrvica zavisti prema mladim lavovima, koji su vas već debelo nadmašili?

– Kod mene nema; svi mi volimo sebe i mislimo za sebe da sam najbolji, ali ja zaista nemam nikakve komplekse od ovih mladih. Dapače, meni je izuzetno drago da nas je netko nadmašio, jer već smo išli lagano na ‘onu stvar’ s tom svojom broncom – dodao je Prosinečki.

Niko Kranjčar, izabran među Fifine legende, također je bio dio londonskog spektakla. S Modrićem je godinama igrao u reprezentaciji, ali nikad zajedno u prvoj momčadi Dinama.

– Igrali smo skupa ponekad u juniorima, uh, kada je to bilo... Ovo je nagrada koju je Luka zaslužio, ali ona pripada i njegovoj obitelji, ljudima koji su vjerovali u njega. No, njegova žrtva bila je najveća, uz bogodani talent koji posjeduje – kazao nam je Kranjčar, čija je nogometna karijera završena.

Nisam razočaran

Izbornik Zlatko Dalić kratko se s Modrićem vidio nakon dodjele.

>>Pogledajte dojmove Večernjakova novinara koji je bio u Londonu

– Zaista glamurozna predstava! Velika je stvar za našu zemlju da su dvojica kandidirala za najveća priznanja, i da ga jedan od njih i osvojio. Opet je svijet govori o Hrvatskoj, zadivljen je Hrvatskom, a i čuo je Lukino obraćanje na hrvatskom – kazao je Dalić.

Biste li vi govorili na hrvatskom da ste osvojili nagradu? Jeste li razočarani što je niste dobili?

– Nisam ništa planirao, došlo bi mi spontano. Realno je i normalno da je Deschamps to osvojio, kao što je bilo normalno da to bude i Luka. Igrao je najbolji nogomet u životu, sve mu se poklopilo ove godine, i ostvario je ono što mu je nedostajalo – veliki rezultat s reprezentacijom. On je bio vrhunac i kruna njegove karijere. A razočaran nisam, pa ne mogu odmah sve; drugo mjesto, pa prvo – nasmijao se izbornik Dalić.

Cristiano Ronaldo nije se pojavio u Londonu.

– Neću to komentirati – uzvratio je Dalić.