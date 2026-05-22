Modrić dobiva sjajnog partnera u veznom redu: Stiže trofejni Nijemac

Leon Goretzka napustit će minhenski Bayern nakon osam godina ovog ljeta kao slobodni igrač. 31-godišnjak će potražiti novi izazov u karijeri, a izbor je pao na talijanski Milan. Rossoneri sada samo moraju odraditi svoj dio posla i u posljednjem ligaškom kolu protiv Cagliarija potvrditi plasman u Ligu prvaka kako bi osigurali Goretzkin potpis.
Kontakt između kluba i igrača postoji već neko vrijeme, a uvjeti su jasni. Stasiti veznjak želi nastaviti igrati na najvišem nivou, Ligi prvaka, i pridružit će se samo klubu koji se natječe u tom natjecanju. Massimilianu Allegriju želja je pojačati vezni red, a njega bi sljedeće sezone mogli činiti Goretzka - Luka Modrić i Adrien Rabiot.
Ta bi trojica mogli uvelike pojačati vezni red Milana kojem je želja sljedeće sezone napraviti iskorak u elitnom klupskom natjecanju. Njihov trojac u veznom redu zajedno bi imao čak sedam trofeja u tom natjecanju (Modrić šest i Goretzka jednu) te čak 275 nastupa.
Goretzka je u Bayern stigao 2018. iz Schalkea, također kao slobodan igrač. U Bavarskoj se okitio sa sedam naslova prvaka Njemačke te je odigrao 311 utakmica za Bayern. Zabio je 51 gol i dodao 53 asistencije, no klub smatra kako je igrač u padu te su ga zadržati htjeli samo ako on pristane na smanjenje plaće.