Abramovič odstupio

Mateo Kovačić i društvo zabrinuti, zbog sankcija Rusiji više neće biti novca bogatog mecene

- Ne smijemo se pretvarati da to nije problem. Za mene i za sve ljude u klubu situacija je užasna, nitko to nije očekivao. No prije svega smo zabrinuti zbog svih ljudi koji su uvučeni u rat. Naše misli su s njima, oni su najvažniji - rekao je trener Chelseaja Thomas Tuchel