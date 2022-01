Legendarni napadač šokirao: Drogirao sam se, bio sam budan sedam dana uz kokain

Brazilac Mario Jardel (48), bivši napadač, bio je velika zvijezda europskog nogometa prije dvadesetak godina, a 1999. i 2002. godine kao najbolji strijelac Europe osvojio je Zlatnu kopačku.

Karijeru je počeo u Vascu, a veliki trag ostavio je igrajući za Porto, Galatasaray i Sporting. Nastupao je još i za Bolton, Anconu i Cherno More. U Portu je u 125 utakmica zabio čak 130 golova.

Nekadašnji heroj navijača Porta za koji je u 125 utakmica zabio čak 130 golova iznenadio je otkrićem kako se 2002. godine, dok je igrao za suparnički Sporting iz Lisabona, predozirao. Priznao je i korištenje kokaina na odmoru između sezona.

- Predozirao sam se 2002. godine i bio sam budan sedam dana uz kokain. Za one od vas koji me gledaju, samo da znate da to nije pozitivan primjer. Mislio sam da mi se ništa neće dogoditi, da je sve u redu. Pao sam na dno i trebalo mi je puno vremena da se podignem - rekao je Jardel u portugalskom reality showu Veliki Brat Vip te zaplakao pred kamerama.

- Ono što je važno je da sam živ i da danas mogu reći ne drogi - naglasio je Brazilac.

Video - Ivan Gudelj jedan je od nominiranih za Večernjakovu nagradu najboljeg nogometaša u posljednjih 50 godina: "Za mene je to velika čast i zadovoljstvo!"