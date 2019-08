Legenda engleskoga nogometa nasmijala anegdotom o Prosinečkom

Peter Crouch, velikan engleskog nogometa (možete to shvatiti i doslovno s obzirom na to da je visok 201 centimetar), završio je sredinom srpnja karijeru u 38. godini, a novinaru magazina FourFourTwo Jamesu Mawu bila je to prigoda da se prisjeti intervjua koji su odradili za siječanjsko izdanje 2018.

Rado je s njim Crouch tada zborio o svemu i svačemu, a u jednom dijelu intervjua dotaknuo se i Roberta Prosinečkog, uz kojeg je igrao početkom ovog tisućljeća u Portsmouthu.

Crouch je Prosinečkog zapamtio kao nogometnog genijalca, ali i po poroku od kojeg nije bježao čak ni ispod tuša:

– Bilo je nevjerojatno igrati uz Roberta. Nije se puno kretao, ali nije ni morao. Mislim da je te sezone zabio 19 pogodaka (nije, zabio ih je devet, op.a.), a uz to je bio zaslužan za svih 18 koje sam postigao. Sve te njegove lopte stizale su mi kao na pladnju.

– Nije mnogo pričao, ali si znao da razumije daleko više nego što želi pokazati. Kada bi čovjek s njim razgovarao nasamo, odgovarao bi na savršenome engleskom, međutim onog trenutka kada bi od njega bilo zatraženo da se više posveti igri bez lopte u obrambenim zadaćama, pravio se da ništa ne razumije – nasmijao je Crouch i dodao:

– Strahovito je puno pušio. Pušio je prije utakmice, pušio je na poluvremenu, pušio je u tuš-kabini, pušio je i nakon utakmice. Crveni Marlboro bio mu je omiljen – istaknuo je Crouch u tom intervjuu koji je spomenuti magazin sada ponovno objavio.