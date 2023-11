Mnogi su ga osporavali, no on je najbolji trener Hajduka u zadnjih 10 godina. Evo dokaza

Već su ga prozvali Mister 1:0, jer njegov Hajduk utakmice najčešće završava tim rezultatom, no koga briga dok bijeli iz kola u kolo opet postaju najozbiljniji kandidati za naslov prvaka HNL-a. Mislav Karoglan vratio se na Hajdukovu klupu zamijenivši Ivana Leku te nastavio tamo gdje je stao u prošlom mandatu, a zaista je fascinantna činjenica da u 14 utakmica na klupi bijelih on još ne zna za poraz! U prvom mandatu u deset utakmica upisao je sedam pobjeda i tri remija, a sada je još pridodao četiri pobjede, u kupu protiv Jadrana iz Ploča 2:0 te tri minimalne od 1:0 – protiv Slaven Belupa, Rudeša i Osijeka. A tim "mršavim" pobjedama zaista je licemjerno tražiti nedostatke, pogotovo kada se zna da je Hajduk u posljednjih šest Lekinih utakmica upisao čak četiri poraza!

Na 2. mjestu – Oreščanin!

Mislava Karoglana i prije godinu dana i sada na klupi Hajduka dio javnosti dočekao je sa skepsom, no Imoćanin pokazuje da je možda baš on taj trener koji će nakon 19 godina čekanja bijele dovesti do naslova. Gleda li se uzorak među trenerima koji su vodili barem 14 utakmica, Karoglan je uvjerljivo najbolji među desetoricom koji su posljednji bili na klupi bijelih. Jer, on je u tih 14 utakmica prosječno osvajao čak 2,57 bodova po utakmici! Prvi do njega je Valdas Dambrauskas s 2,05 bodova po utakmici (37 utakmica – 23 pobjede, 7 remija, 7 poraza), a na trećem mjestu je, pomalo iznenađujuće, Siniša Oreščanin s okrugla 2 boda po utakmici (24 utakmice – 15 pobjeda, 3 remija, 6 poraza). Usporedimo li Karoglana s Lekom, tu ćemo vidjeti još veću razliku, jer Leko je prosječno osvajao 1,85 bodova. Pomalo iznenađujuće, "najlošiji" trener Hajduka u posljednjih 10 godina je Igor Tudor, koji je osvajao tek 1,56 bodova po utakmici, nasuprot Karoglanovih 2,57!

Naravno, Karoglan ima puno bolju momčad nego što je imao Tudor, ali razlika je svejedno prevelika da bi bila slučajna. Uglavnom, u Karoglanu Hajduk ima talentiranog trenera koji ga može dovesti do naslova.

Sjajan odnos s Livajom

Za Karoglana kažu da je puno pragmatičniji od prethodnika Leke kad je riječ o odnosu s najiskusnijim igračima u svlačionici. Jer dok je Leko primjerice "šikanirao" Nikolu Kalinića, koji se odrekao velikog novca da bi se vratio u Hajduk, a onda kod Leke dobivao mrvice pa je na kraju i otišao, Karoglan je shvatio da je to pogrešan put pa najbolje odnose u svlačionici ima baš s najiskusnijima – Livajom, L. Kalinićem i Melnjakom. Uostalom, više nije ni tajna da je u Karoglanovu povratku na klupu velik utjecaj imao Marko Livaja. Ikona Hajduka sugerirao je Jakobušiću da svlačionica želi Karoglanov povratak pa je predsjednik tu želju svojem najboljem igraču i ispunio. I za sada to funkcionira – stopostotno! Vidjet ćemo hoće li tako ostati i nakon današnje utakmice Hajduka na Poljudu protiv Varaždina (16.30 sati).