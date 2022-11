Kanadski mediji: Nismo mogli zadržati Hrvatsku, dani slave kratko su trajali

Hrvatski nogometaši došli su do prve pobjede na Svjetskom prvenstvu u Katru svladavši Kanadu s uvjerljivih 4-1 (2-1) u nedjeljnom dvoboju na stadionu Khalifa International u Dohi.

Kanađani su poveli već u drugoj minuti pogotkom Alphonsa Daviesa, ali Hrvatska je već do poluvremena preokrenula rezultat. Andrej Kramarić je izjednačio u 36. minuti na asistenciju Ivana Perišića, a za 2-1 je u 44. minuti pogodio Marko Livaja nakon dodavanja Josipa Juranovića. Kramarić je u 70. minuti svojim drugim pogotkom, ponovno uz Perišićevu asistenciju, povećao prednost na 3-1, a konačnih 4-1 postavio je Lovro Majer u četvrtoj minuti dodatka na dodavanje Mislava Oršića.

Na naslovnicama kanadskih medija spominje se najviše povijesni gol Daviesa.

- Bilo je potrebno 36 godina da se Kanada vrati na Svjetsko prvenstvo, no nažalost, nakon samo dvije utakmice eliminirana je s natjecanja - stoji u članku objavljenom na Ottawa Citizenu.

- Kanada je u nedjelju prekinula svoju bodovnu sušu na Svjetskom prvenstvu preko Alphonsa Daviesa, no nije mogla zadržati Hrvatsku izgubivši 4-1 i okončavši svoje nade da će doći do konock-out faze u Kataru - piše CBC.

- Kanada je postala druga momčad koja je izbačena iz natjecanja s turnira porazom od Hrvatske 4:1 - piše Montreal Gazette.

Navode kako kanadski igrači nisu bili dominantni protiv Hrvatske kao što je to bilo protiv Belgije ali i da su tijekom utakmice imali nekoliko dobrih trenutaka.

Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group F - Croatia v Canada - Khalifa International Stadium, Doha, Qatar - November 27, 2022 Canada coach John Herdman looks dejected after the match as Canada are eliminated from the World Cup REUTERS/Hannah Mckay Photo: HANNAH MCKAY/REUTERS

Donosimo vam i neke od naslova.

CBC: Kanada je eliminirana sa Svjetskog prvenstva unatoč povijesnom golu Daviesa Alphonsea

The Globe and Mail: Dani slave kratko su trajali za Kanadu nakon pogotka Daviesa u porazu od Hrvatske 4-1

Toronto star: Svjetsko prvenstvo 2022: Nade Kanade završile su se nakon poraza od Hrvatske

National post: Kanada je zabila prvi gol, no izgubila je od Hrvatske 4:1

Veliku pobjedu Hrvatske u studiju komentiraju Sergej Jakirović, Željko Janković i Dea Redžić