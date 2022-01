Jurčević o HNL borbi: Dinamu dajem prednost zbog više stvari, a Hajduk puno ovisi o Livaji

Počeo je nastavak prvoligaške nogometne sezone, lopta se zakotrljala jučer u prvoj utakmici proljetnog dijela prvenstva, u srazu Istre 1961 i Gorice, a danas i sutra će na travnjak i oni koji se bore za naslov prvaka, u subotu Osijek protiv Slavena Belupa i Hajduk u gostima kod Šibenika. Potom nas u nedjelju čeka prvi veliki derbi, susret Dinama i Rijeke u Maksimiru.

Veselim se nastavku

Podsjetimo da Dinamo, Rijeka i Osijek kreću bodovno s istih pozicija, a Hajduk za njima zaostaje pet bodova. I zbog toga bi ovo prvenstvo moglo biti zanimljivije i neizvjesnije nego mnoga prije njega, jer imati četiri kluba u borbi za naslov prvaka doista je za nogometni puk prava poslastica.

- Iskreno se veselim nastavku prvenstva. Iako stanka nije bila duga, meni se nekako odužila i dobro je što prvenstvo počinje, a veselim se jer će, prema svemu sudeći, biti vrlo zanimljivo pa i napeto - kaže naš nogometni stručnjak Nikola Jurčević.

U borbi za naslov prvaka četiri su momčadi, kojoj biste dali prednost?

- Sve četiri momčadi mi se čine prilično dobrima, sve su jesenas imale dobrih trenutaka, ali i faza u kojima nisu imale kontinuitet i zato su tako “knap” u toj borbi. Prednost bih dao Dinamu, ima najkvalitetniji i najveći izbor igrača. Prebrodili su plavi turbulentnu jesen, a bila im je takva jer su odigrali najviše utakmica, prvenstvo je rano počelo, kasnije su im se priključivali igrači iz reprezentacije. No, sve su to na kraju uspješno prošli te su i dalje u Europi - ističe Jurčević.

Dinamo je očito ozbiljno shvatio tu borbu, nije pustio Oršića ni za oko deset milijuna eura, ali ni Andrića.

- To je dobro za Dinamo, Oršić je izuzetno važan igrač, još da se do kraja oporavi Petković, bit će plavi stvarno jaki. K tome su se i pojačali dovođenjem Bočkaja, ali imaju i vrlo opasne suparnike, Osijek je pojačao svoju inače jaku natjecateljsku momčad, Hajduk je na krilima euforije, iza Rijeke je odlična jesen... Da se sad igra zaostala utakmica Hajduk - Dinamo možda bi se više dalo zaključiti. Dojam je da su razlike između ta četiri kluba u nijansama, ali Dinamo ima DNK pobjednika, pobjednički mentalitet, i zato mu dajem prednost.

Osijek se ozbiljno pojačao. Iako je otišao Bočkaj, u momčad Nenada Bjelice došli su Mijo Caktaš i Marin Leovac.

- Osijeku puno znače njihovi dolasci, to su igrači koji su odigrali na stotine utakmica, kvalitetni i s karakterom, a s obzirom na njihovo veliko i međunarodno iskustvo, oni odmah mogu biti pojačanja. Kako sam rekao, Osijek je već imao sjajnu natjecateljsku momčad, a sad će ona biti još jača. K tome, Osijek nije usmjeren na prodaju igrača, ne mora se time opterećivati kao ostali, zato i može graditi takvu momčad i ozbiljan je kandidat za naslov prvaka - napominje Jurčević.

Gledajući Hajduk na pripremama, nije igrao posebno dobro, a i dalje se sve svodi na Marka Livaju koji sudjeluje u gotovo svakom pogotku. A Rijeka bi u nastavku mogla biti kadrovski slabija nego jesenas.

Rijeka nije pod pritiskom

- Pusite to kakav je tko bio na pripremama, to uopće nije važno. No, i jesenas je Hajduk jako ovisio o Livaji i igri prema naprijed. Dojam je da Hajduku nedostaje jedan ili dva igrača u zadnjoj liniji koji mogu igrati na širokom prostoru. Ima među bijelima mladih i jako talentiranih igrača, ali su kao takvi skloni oscilacijama. Puno će toga ovisiti o tome kako će Hajduk startati. Osvoji li u prvih nekoliko kola maksimalan broj bodova, euforija će ga samo dizati. Rijeka je odlična u ofenzivnom dijelu igre, pogotovo u protunapadu. Njezina je prednost što nije pod pritiskom, nema nekakav rezultatski imperativ, više je fokusirana na igrače koje bi mogla prodati jer od toga živi. Ima i odličnog trenera, Tomić sjajno slaže igrače kojima raspolaže - kazao je Jurčević i zaključio:

- Dinamo je ipak broj jedan u toj borbi, Hajduk je pod pritiskom da napokon nešto osvoji, Osijek želi trofej jer je puno uložio, Rijeka je opuštenija jer nema taj imperativ, ali svakako će biti zanimljivo.