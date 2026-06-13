Zvijezdi suparnika Hrvatske zabranjen ulazak u Kanadu: 'Sigurnost građana nam je na prvom mjestu'

Kanada je odbila izdati vizu Thomasu Parteyu, veznom nogometašu Gane optuženom u Engleskoj za silovanje, pa će u srijedu propustiti utakmicu s Svjetskog prvenstva s Panamom u Torontu. U skupini L su još Hrvatska i Engleska.

Partey, koji je u subotu napunio 33 godine, nalazi se s repezentacijom Gane u kampu u SAD-u.

Bivši veznjak londonskog Arsenala, a danas igrač španjolskog Villarreala, optužen je u srpnju 2025. godine od strane londonske Metropolitanske policije za pet točaka silovanja i jednu točku seksualnog napada. U rujnu iste godine izjasnio se da nije kriv.

U veljači ove godine podignute su protiv njega još dvije nove optužbe za silovanje, za koje se također izjasnio da nije kriv u travnju.

"FIFA može potvrditi da igrač Thomas Partey neće moći putovati iz baze reprezentacije Gane u Bostonu (SAD) u Kanadu na njihovu prvu utakmicu protiv Paname u srijedu, 17. lipnja, jer je kanadska vlada odbila njegov zahtjev za vizu", odgovorila je svjetska nogometna federacija na upit portala The Athletic.

"FIFA nije uključena u imigracijske postupke država domaćina, uključujući odlučivanje o izdavanju viza. Kao i na prethodnim FIFA-inim natjecanjima, vlada države domaćina u konačnici odlučuje tko će dobiti vizu i biti primljen u zemlju", dodaje FIFA.

Nakon susreta s Panamom, Gana će igrati protiv Engleske na stadionu Gillette Stadium (Boston) 23. lipnja, a zatim protiv Hrvatske na stadionu Lincoln Financial Field (Philadelphia) 27. lipnja. Partey ima pravo nastupa u obje te utakmice.

Ako Gana prođe u nokaut-fazu kao jedna od najboljih trećeplasiranih reprezentacija, mogla bi igrati u kanadskom Vancouveru u šesnaestini finala.

Partey, iza kojega je 57 nastupa za Ganu, stigao je 4. lipnja u Washington D.C. zajedno sa suigračima. Reprezentacija Gane u petak je otputovala u svoju bazu za pripreme na Rhode Islandu.

Kanadska vladina internetska stranica navodi da „ako ste počinili kazneno djelo ili ste za njega osuđeni, možda vam neće biti dopušten ulazak u Kanadu".

Partey je optužen, ali još čeka suđenje i nije osuđen.

"Kanada je dosljedna u stavu da organizacija velikih događaja ne mijenja njezine imigracijske zakone. Svaka osoba koja želi ući u Kanadu procjenjuje se pojedinačno, na temelju dostupnih činjenica i primjenjivog zakona", priopćilo je kanadsko ministarstvo za imigraciju, izbjeglice i državljanstvo (IRCC).

IRCC je još prije početka Svjetskog prvenstva izvijestio: "Sigurnost Kanađana naš je prioritet dok dočekujemo sudionike i posjetitelje Svjetskog prvenstva FIFA iz cijelog svijeta. Zato IRCC primjenjuje svoja pravila dosljedno i bez iznimke, bez obzira na nacionalnost, profil ili ulogu osobe na turniru."

Optužbe za silovanje i seksualni napad bit će predmet suđenja Parteyu na sudu Southwark Crown Court u Londonu. Suđenje je prvotno bilo zakazano za studeni, no moglo bi biti odgođeno do početka 2027. godine. Prema uvjetima jamčevine, Partey je obvezan obavijestiti vlasti o svim planovima putovanja u inozemstvo.

Prvih šest optužbi, koje se odnose na tri žene, navodno se dogodilo tijekom 2021. i 2022. godine. Istraga Metropolitanske policije započela je u veljači 2022. nakon prijave navodnog silovanja. Dvije dodatne optužbe odnose se na četvrtu ženu i proizlaze iz zasebne prijave o navodnim kaznenim djelima iz 2020. godine, nakon nove istrage policije. Te su optužbe prvi put prijavljene policiji u kolovozu 2025.

Partey je nastavio igrati za Arsenal do isteka ugovora, upisavši 35 nastupa u Premier ligi tijekom sezone 2024./25., koja mu je bila posljednja na stadionu Emirates. Ove sezone je odigrao 32 utakmice za Villarreal. Njegov ugovor sa španjolskim klubom istječe krajem lipnja, a postoji mogućnost produljenja na još jednu godinu.