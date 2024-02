Jakirović: Izgubili smo noć, sletjeli u 4:30... Ali, pokazali smo prkos i inat

Velika pobjeda protiv Betisa u Sevilli kao snažan poticaj za nastavak sezone uz želju da svu onu pozitivnu energiju i zanos iz Andaluzije presele na Maksimir u nedjeljnoj utakmici protiv Varaždina. Takva su razmišljanja Dinamova trenera Sergeja Jakirovića uoči dvoboja 23. kola SuperSport HNL-a u nedjelju u 17:10 sati protiv Varaždina u Maksimiru, samo tri dana nakon što je zagrebačka družina svladala Betis u gostima u prvom dvoboju play-offa nokaut faze Konferencijske lige.

– Jasno je da će nam ta pobjeda puno značiti u psihološkom smislu, pokazali smo da možemo igrati na visokoj razini. Veselimo se toj pobjedi, ali smo isto tako svjesni da je to tek prvo poluvrijeme, da još ništa nije gotovo. Između tih dviju utakmica čeka nas Varaždin, mislim da su dečki sami već skrenuli pozornost sa Španjolske na iznimno tešku nedjeljnu utakmicu – naglasio je trener Jakirović.

Njihov međusobni dvoboj u Varaždinu u prvom dijelu sezone završen je remijem, 1:1.

– Tada smo se ispromašivali u prvih dvadesetak minuta kad smo mogli voditi i s 3:0, a potom, kako to već biva od početka sezone, otišli smo u rezultatski minus, a na kraju uspjeli izjednačiti. Znamo da nas čeka zahtjevan i rasterećen suparnik. Mi, dakako, očekujemo podršku naših navijača, pozivam ih i ovom ih prilikom jer su nam jako važni, a mi moramo na terenu prenijeti energiju kakvu smo pokazali protiv Betisa.

Varaždin je pozitivnom nizu, u zadnjih pet utakmica upisao je jedan poraz, i to u samoj završnici.

– Jasno je da je svaka utakmica priča za sebe, novo dokazivanje... Veseli me što su naši dečki pokazali psihološku snagu, jer nije lako nakon svega što se događalo doći na noge Betisu u goste. Drago mi je da smo pokazali inat i prkos. Nastojat ćemo dosta toga preslikati i u nedjelju. Čekat će nas suparnik koji će se orijentirati na polukontre i kontre. Mi ćemo se držati plana igre, da budemo kombinatorni, dosta pokretljivi i da pucamo što više na gol. To je, uostalom, zahtjev pred svaku utakmicu. Imamo stvarno puno igrača s odličnim šutem i zato me nekad čudi što želimo sve nekako iskombinirati tako da pokušamo ušetati u gol.

Kakva je energija u momčadi nakon teškog iskušenja u Španjolskoj?

– U petak je bilo dobro, izgubili smo noć, sletjeli u 4:30 ujutro... Dečki su odspavali, dobro se osjećaju, u subotu je umor bio na najvišoj točki, ali laknulo im je nakon te utakmice. Mislim da će energija biti dobra, svi će htjeti igrati, a na meni je procijeniti gdje i na kojoj poziciji nam treba svježine.

Koliko će, sukladno toj procjeni, biti promjena u udarnoj postavi za nedjeljnu utakmicu?

– Bit će tri promjene. Ivan Nevistić ostat će u prvih 11 jer Danijel Zagorac ima problema s kukom i s prstom na ruci – zaključio je trener Jakirović.