Indian Wells mu je propao, ali Đoković se još nada Miamiju

Novak Đoković nije dobio dopuštenje za ulazak u SAD, jer nije cijepljen protiv koronavirusa, pa je morao otkazati nastup u Indian Wellsu. No, prvi tenisač svijeta još uvijek se nada da bi mogao nastupiti na sljedećem turniru iz kategorije Masters 1000, a to je onaj u Miamiju (od 19. ožujka do drugog travnja) koji je Đoković osvajao šest puta.

- Nije se odustalo od Miamija. To je Novaku u glavi, želi igrati. Volio bih da ga puste, bilo bi to dobro i za njega i za tenis, ali nije smak svijeta i ako ga ne puste. Brzo ćemo i to doznati pa ćemo napraviti plan. Ne znam koliko bi mu igranje u Miamiju poremetilo pripreme za zemljani dio sezone, iako je on osvajao Monte Carlo i kad je igrao u Indian Wellsu i Miamiju... Sve ovisi o Novaku, ako je spreman u glavi i ako je u režimu fajterskog rada kao u Australiji, onda je sve moguće - kazao je Novakov trener Goran Ivanišević za SportKlub.

Nadu Đokoviću produbljuje zauzimanje guvernera Floride (Miami je dio te američke države) Rona DeSantisa za njegov dolazak. On je osobno pisao američkom predsjedniku Joeu Bidenu i tražio da se ukine postojeća zabrana te da se Đokoviću dopusti ulazak u zemlju.

- Ostavite pandemijsku politiku na stranu i dajte američkom narodu ono što želi. Ova zabrana nije fer, dopustite Đokoviću da igra - poručio je guverner.

A sad kaže da je spreman i na dodatni angažman, razmišlja o tome da Novak u zemlju uđe pomorskim putem.

- Novak predstavlja nulti rizik za SAD, državu Floridu i Miami. Da se mene pita, unajmio bih brod na Bahamima i doveo ga ovdje. Uradio bih to sigurno, ali mislim da ljudi iz Novakova stožera ne žele da on na taj način uđe u zemlju i to razumijem - napomenuo je DeSantis.