Hrvatski trener: Petković bi trebao biti velik dobitak, a Osijek ne treba otpisati

Derbi Dinama i Hajduka u bitki za Superkup ove subote (20 sati) zapravo će biti uvertira u novu sezonu. Zagrebačka momčad ozbiljno je krenula u pojačavanje igračkog kadra i, ako ovaj roster ostane na okupu, jasno je da su u prednosti u odnosu na konkurenciju. Naravno, za sraz u Superkupu to ne mora biti nikakvo mjerilo.

Dapače, pravo je pitanje u kakvom će stanju momčadi biti nakon odrađenih priprema. Svoja trenerska promišljanja uoči još jednog najvećeg hrvatskog derbija ponudio nam je naš trener Dražen Besek.

– Utakmica ima službeni karakter, no bit će to zapravo pripremna utakmica u kojoj će netko startati trofejem uoči prvenstva. Hoću kazati, ta utakmica neće biti nikakvo mjerilo ako govorimo o startnim pozicijama za novu sezonu. Neće donijeti nikakvu posebnost čak i kada govorimo o naboju zbog rivalstva dvaju naših najvećih klubova – počeo je naš trener Dražen Besek.

Dinamo je već sada odradio bolji posao kada je prijelazni rok u pitanju?

– To je normalno. Dinamo će biti u prednosti još neko vrijeme. Isključivo o Hajduku ovisi koliko će se uspjeti približiti Dinamu kada govorimo od dovođenju novih igrača. Hajduk je još uvijek na putu stvaranja, važna će biti stabilnost da ne poklekne. Jer, financije su najvažniji čimbenik.

U Dinamu zadnjih tjedana svi govore o Josipu Šutalu kao igraču koji je doživio eksploziju, postoji li još neka posebnost koja vam se dopada u tom segmentu maksimirske momčadi?

– Ako Dinamo uspije posložiti da može igrati obranu na prostor, onda će napraviti i još veći europski iskorak. Najveći Dinamov dobitak trebao bi biti Bruno Petković ako se postavi na pravo mjesto i ako dokaže da je igrač koji može igrati u kontinuitetu. Puno toga očekujem i od Luke Ivanušeca. Očekujem da pokaže pravu lidersku sposobnost. Naravno, govorim iz pozicije da se ne prodaju oba igrača...

A što je Hajdukov forte?

– To bi trebao biti kontinuitet momčadi. Igrači se trebaju još više zbližiti da bi postigli automatizme u napadu i obrani. Naravno, ne znamo što će se događati do 31. kolovoza, odnosno kraja prijelaznog roka. Hajduk treba graditi automatizme da se igrači sinkroniziraju i uz gard pobjedničkog mentaliteta koji bi ova momčad trebala imati. Splićani se moraju približiti Dinamu u smislu da u utakmice ne smiju ulaziti sa strahom, već s pravim autoritetom. Ako to Hajduk uspostavi, to će biti velika stvar. Jer, prošle sezone Hajduk je imao premalo igrača koji su bili u stanju odlučivati utakmice. Neće biti dobro ako se i sljedeće sezone budu oslanjali samo na Livaju ili Krovinovića. Doprinos svakako mora dati i Kalinić, a važna će biti i kompozicija igre u obrani. Momčad ne smije ovisiti o jednoj situaciji ili o jednom igraču.

Hajduku, dakle, treba pojačanje u obrani?

– To treba jednoj i drugoj momčadi. Hajduk je institucija i da bi bili veliki na terenu, moraju pratiti trendove po kojima stoperi, odnosno zadnja linija, mogu igrati jedan na jedan na velikom prostoru. Ako dovode igrače koji to ne mogu, onda će uvijek imati problem jer će trpjeti igra prema naprijed. Morat će imati igrača viška u veznoj liniji koji će odrađivati obrambene zadatke. Hajduk mora riješiti pitanje formacije u situacijama kada nema loptu, odnosno tražiti rješenja u kojima se kroz igru dolazi u opasnu zonu. Tu prvenstveno mislim da, ako Hajdukova zadnja linija stalno izbija loptu, neće biti moguće uspostaviti igru, odnosno posjed.

Je li, dakle, Hajduk momčad koja je po svim najvažnijim parametrima najbliže Dinamu po kvaliteti, odnosno kako vidite konstelaciju snaga u našoj ligi za sljedeću sezonu?

– Sigurno je Hajduk najbliži Dinamu. No nikako ne bih otpisao Osijek zato što ima potencijal u igračima kao i u vođenju momčadi. Pitanje je samo pobjedničkog mentaliteta, može li Osijek uspostaviti naviku pobjeđivanja u ključnim utakmicama. U zadnje dvije-tri sezone Osijek je dobro startao, no kada dođe do posljednje, najbitnije trećine prvenstva, onda se vidi da ti igrači nisu još spremni oduprijeti se pritisku koji se pred njih stavi – zaključio je Dražen Besek.