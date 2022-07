Čudo od djeteta koje je 'propalo' potvrdilo: Zvali su me i Rijeka i Hajduk, ali...

Hrvatski nogometaš i bivši dragulj Dinama Ante Ćorić pojavio se kao ime koje bi se moglo vratiti ponovno na HNL travnjake. Sam je otkrio koliko u tome ima istine.

“Bilo bi najbolje kad bih mogao negdje otići kao slobodan igrač, tada ne bi bilo problema s pronalaskom kluba. No, zasad me Roma još uvijek ne pušta besplatno”, rekao je Ćorić za Germanijak.

Poručio je svim suigračima da su posudbe nešto najgore u karijeri.

“Znam da moram što prije riješiti pitanje novog kluba, želim proći pripreme, a ne opet doći negdje na sam početak sezone. Ne zanima me više posudba i ovim putem poručujem svim igračima da ne idu na posudbe, to je nešto najgore što im se može dogoditi u karijeri.”

Priča se da ga želi Rijeka.

“Iskreno, supruga Sara prva mi je rekla da se nešto piše i pitala me idem li u Rijeku. Nisam razgovarao s Rijekom, iako, u Romi su me obavijestili da je Rijeka jedan od klubova koji me želi. To je istina! I, nemojte misliti da ne respektiram Rijeku, naprotiv, to je odličan klub, koji raste iz sezone u sezonu i ima odlične rezultate, ali ne razmišljam sad o povratku u HNL. Odnosno, ako se vratim, mogao bih samo u Dinamo. To sam više puta rekao i iza toga stojim, u HNL-u je za mene jedina opcija Dinamo. Svaka čast Rijeci i Hajduku.”

Bilo je i poziva s Poljuda?

“Zvao me Hajduk preko nekih ljudi, ne direktno, neću reći preko koga. Ali, odmah sam kazao da nema šanse, ne mogu pogaziti svoje riječi. Gledam prema inozemstvu, imam neke ponude, stvarno je nakon ove sezone u Zürichu, u kojoj samo uzeli naslov prvaka, dosta zainteresiranih, nadam se da ćemo uskoro riješiti tu priču s Romom i da ću zaigrati za novi klub”, zaključio je Ćorić.