Hrvatski borac začepio usta onima koji ga pljuju jer ne nastupa za BiH, sve objasnio u tri rečenice

Nije ga bilo skoro dvije godine, a onda se Roberto Soldić vratio u velikom stilu. Hrvatski MMA-borac prije nekoliko dana u prvoj je rundi nokautirao Saygida Guseyna Arslanalieva. Bilo je brutalno, a to je bio treći nastup za Soldića pri organizaciji ONE.

Iako je Soldić u jednom trenutku na samom početku bio na podu, nakon ustajanja, sve je bilo po njegovom. Već na kraju druge minute krenuo je u kontranapad na turskog borca i sve završio pobjedom. Soldić je inače, za ovu pobjedu zaradio 50 tisuća dolara te veliki broj komplimenata boraca i navijača iz regije.

Soldić je rođen u Vitezu, u BiH, pod čijom je zastavom i započeo karijeru. Mnogi ga sada pljuju zbog toga što ne nastupa za BiH, svoju rodnu zemlju. Soldić je svima odgovorio na društvenim mrežama porukom: "Neka piše propaganda. Znaju oni koji trebaju znat. Živila BiH i dobri ljudi."

Već je ranije govorio na tu temu: "Mrze me u BiH jer nosim hrvatsku zastavu. Kažu, kako si ti Hrvat? Kako nisam? Ja sam Hrvat iz Bosne. Ne znam zašto me ljudi toliko mrze, jer ja nemam ništa protiv ikoga. Da mogu, nosio bih zastavu BiH iz poštovanja, jer i to je moja zemlja. Ja osjećam da je i to moja zemlja. Nitko me iz BiH nije zvao pred borbe koje sam imao, ali iz Hrvatske jesu. Ne znam zašto me pojedinci mrze i ne znam zašto ostavljaju takve komentare. Nemoj me mrziti kad ne znaš što sam ja proživio. Ja volim Bosnu i Hercegovinu, to je i moja država, ali što mi je ona dala? Ne mogu da zamislim da uvrijedim nekog", govorio je ranije Soldić.