Hrvatska je izvukla teške suparnike u skupini Lige nacija. Vatreni igraju protiv nogometne velesile

Hrvatska nogometna reprezentacija igrat će u skupini 1 Lige nacija sa selekcijama Portugala, Poljske i Škotske, odlučio je ždrijeb u Parizu. U četvrtom izdanju UEFA Lige nacija glavna je promjena uvođenje četvrtfinala pa dalje iz skupine idu dvije prvoplasirane momčadi iz skupine.

Prvo kolo igrat će se od 5. do 7. rujna, a faza natjecanja po skupinama završava 19. studenoga 2024. godine. Četvrtfinalni dvoboji na programu su od 20. do 25. ožujka 2025. godine, do je završni turnir od 4. do 8. lipnja.

Ovogodišnja Liga nacija vrlo je bitna i zbog kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, u kojima će samo osvajači skupina izboriti izravan plasman na mundijal u SAD-u, Meksiku i Kanadi. U dodatne kvalifikacije plasirat će se 12 drugoplasiranih te četiri najbolje momčadi iz Lige nacija koje nisu uspjele izboriti nastup kroz kvalifikacije.

Hrvatska je prošle godine igrala i izgubila finale sa Španjolskom.