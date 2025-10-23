Hrvatica koja je postala svjetska prvakinja ne nastupa, zasićena je napornim režimom

U kineskom Wuxiju, malo poznatom kineskom velegradu od 7,5 milijuna stanovnika, u petak započinje Svjetsko prvenstvo u tekvondou na kojem će nastupiti i 14 hrvatskih predstavnika - osam tekvondaša i šest tekvondašica.

Među tekvondašica s najvećim ugledom u Kinu je doputovao Marko Golubić (74 kg), aktualni svjetski prvak iz Bakua od prije dvije godine kada je momak iz zagrebačke Dubrave u finalu pobijedio Srbina Takova.

Tadašnjeg svjetskog doprvaka i olimpijca Ivana Šapine (87 kg) ovaj put nema zbog bolesti no zato je tu dvometraš Paško Božić (preko 87 kg) koji je 2023. bio osvajač svjetske bronce.

Osim za Šapinom, stručni stožer reprezentacije treba žaliti i za dvostrukom svjetskom i trostrukom europskom prvakinjom Lenom Stojković (46 kg) koja je, kazali su nam u njenom klubu Marjan, uzela pauzu. Zasićena režimom rada koji traži jako puno odricanja, više nego u mnogim drugim klubovima, Lena je osjetila potrebu za odmorom koji bi se, nadamo se da neće, mogao pretvoriti i u kraj natjecateljske karijere jer tek su joj 23 godine.

No, zato je puna elana u Baku doputovala olimpijska pobjednica iz Tokija Matea Jelić (67 kg) koja je obnovila suradnju s trenerom Tonijem Tomasom koji više nije izbornik ali jest uz tekvondaše i tekvondašice iz svog kluba. Pa će tako u Wuxiju voditi i aktualnu europsku prvakinju Niku Karabatić (57 kg).

Među tekvondašicama su još dvije djevojke medaljaškog kapaciteta - Doris Pole (73 kg) i svjetska juniorska prvakinja Magdalena Matić (+73 kg) koja ima što reći i među seniorkama.

Novom izborniku Dejanu Mesarovu pomagat će dva trenera iz Marjana (Toni Tomas, Veljko laura) te po jedan iz Prane (Luka Vlašić), DIV Knina (Dragan Pinjuh), Dubrave (Luka Horvat) i Medvedgrada (Nives Ambruš).

Inače, na prošlom Svjetskom prvenstvu Hrvatska je osvojila šest medalja - dva zlata, jedno srebro i tri bronce. A poput Jelić brončana je bila i Bruna Duvančić (49 kg) koje također nema ali iz razloga (pre)ranog prestanka bavljenjem tekvondoom što je, za ovu talentiranu i trofejnu curu, velika šteta. Baš kao i za njenu sestru blizanku Ivanu.

Hrvatske boje u Wuxiju branit će: tekvondaši: Luka Turkalj (54 kg), Josip Teskera (58 kg), Jan Flegar (63 kg), Matija Črep (68 kg), Marko Golubić (74 kg), Oscar Kovačić (80 kg), Josip Bilić-Pavlinović (87 kg) i Paško Božić (plus 87 kg); tekvondašice: Lea Špehar (53 kg), Nika Karabatić (57 kg), Dora Meštrović (62 kg), Matea Jelić (67 kg), Doris Pole (73 kg) i Magdalena Matić (preko 73 kg).