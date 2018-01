Hrvati i Srbin oduševili gestom uoči utakmice i postali hit

Hrvatska i Srbija sutra će u Spaladium Areni odmjeriti snage u prvom kolu Europskog rukometnog prvenstva. Kada se ove dvije zemlje nađu u bilo kojem sportu, situacija je uzavrela, a ta utakmica proglasi se posebnom zbog zategnutih odnosa i prošlosti dviju zemalja.

Međutim, sportaši uvijek pokušavaju spustiti tenzije, a tako je i uoči sutrašnjeg rukometnog susreta.

- Nije problem što mi mislimo, između naših reprezentacija nema ništa loše, jer su to sportaši, ali znamo kako je u politici. Ne traži se ništa pozitivno, traži se nešto loše i zato bih volio da nemamo kontakte ni s kim prije utakmice, rekao je danas izbornik Srbije Jovica Cvetković.

Friendly hug between 🇭🇷 & 🇷🇸 one single day ahead of the @EHFEURO opening match 🙌🏼 #rkzagreb #Lions #ehfeuro2018 #hypnoticgame pic.twitter.com/hiB9Jora6q