Červar izabrao igrače s kojima kreće u lov po jedino zlato koje nam nedostaje

Izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Lino Červar objavio je popis od 16 igrača s kojima će na EP-u pokušati osvojiti jedinu zlatnu medalju koja nedostaje u bogatoj riznici odličja.

Tijekom natjecanja hrvatski izbornik može promijeniti po dvojicu igrača iza svakog kruga natjecanja...

Prvenstvo počinje u petak, a Hrvatska prvu utakmicu u Splitu igra protiv Srbije (20.30 sati).

– Želio bih napomenuti da oni koji nisu unutra – Pešić, Marić, Kontrec, vanjski Ivić, Buntić i Jaganjac – dakako da su u ''stand byu'', u pripremi da mogu u svakom trenutku uskočiti u sastav reprezentacije, jer pravila su takva da možemo već u Splitu promijeniti dvojicu igrača, pa u Zagrebu još dvojicu te u završnici još dvojicu – izjavio je Červar.

Červar je izabrao 16 igrača:

Vratari: Alilović i Stevanović

Desna krila: Čupić i Horvat

Lijeva krila: Štrlek i Mihić

Kružni napadači: Vori i Musa

Vanjski lijevi: Duvnjak, Mamić, Manadalinić i Gojun

Srednji: Cindrić i Karačić

Desni vanjski: Kopljar i Stepančić

– Izborniku nije bilo lako izabrati one koji će nastupati. Svi smo odlično trenirali, trudili smo se i neće biti lako na ovom prvenstvu. Nadam se da će opravdati svi priliku. Jedva čekamo da krene – rekao je Luka Cindrić.

Vori je istaknuo kako među igračima vlada sjajno ozračje.

– Od 18. 12., otkako smo se okupili u većem broju, stvarno smo sjajno radili. Kao najstariji mogu pohvaliti baš sve igrače. Svaki smo trening dali maksimum. Izbornik može biti zadovoljan. Najbitnije je da sutra počinje. Postoji pozitivna nervoza i to je dobro. Kad počne, bit će mnogo lakše i uz pomoć navijača veselit ćemo se ne samo sutra – izjavio je Igor Vori.

Je li Hrvatska favorit protiv Srbije?

Jučer smo gledali Srbiju protiv Slovenije. Jako neugodna momčad, strašni pojedinci. Sve ovo što su igrali bilo je zavaravanje svih nas. Ja ih znam, to su nositelji igre u jakim klubovima. Ne pije vodu da smo favoriti, jedina nam je prednost što igramo kod kuće – dodao je Vori.

Luka Cindrić ističe kako će prva utakmica sa Srbijom biti vrlo teška.

– Srbija nas ne može iznenaditi, gledali smo ih, snimali, pripremali se za njih... Sigurno nećemo pobijediti u prvih 10 minuta, moramo se boriti svih 60 minuta – podvukao je Cindrić.

Izbornik se dobro sjeća i izgubljenog finala SP-a od Francuske u Zagrebu.

- Razlika u odnosu na 2009.? Ostario sam, ali još sam djetinjast, još učim, još sam znatiželjan... I dokle god me bude krasila ta posvećenost poslu, do tada ću biti trener. Ali svjestan sam da dolaze novi. Sada sam ponosan i na to srebro, onda to nisam tako gledao. Želio bih ih i sada pobijediti da izjednačimo taj skor. Točno je da su osvojili više zlata, ali ja se ne sramim svega što smo mi napravili - kaže Lino Červar te dodaje kako vjeruje kako Duvnjak neće imati problema s koljenom:

- Moram napomenuti da mi imamo još nekoliko izuzetno važnih igrača u reprezentaciji, no momčad je najvažnija. Domagoj Duvnjak je igrač koji nikada nije rekao ne reprezentaciji. On kaže da ne može samo kad doista ne može i tu ćemo morati biti izrazito pažljivi. No vjerujem da će s njim biti sve u redu.