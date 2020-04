Hrvat otkriva kako se Saudijska Arabija bori s pandemijom i zbog čega možete u zatvor

Danijel Galić (33), hrvatski odbojkaški reprezentativac, ove sezone igra u 12. klubu u karijeri. U početku je igrao uglavnom u Europi. Počeo je u zagrebačkoj Mladosti, pa je potom igrao u Italiji (Piemonte i Corigliano-Rossario), Grčkoj (Panathinaikos), te Španjolskoj (Teruel). Zatim je započeo turneju po egzotičnim odbojkaškim zemljama. Igrao je u Kuvajtu, Tunisu, Južnoj Koreji, Argentini, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Indoneziji, a sada je u Saudijskoj Arabiji. U svim tim klubovima igrao je s najboljim svjetskim igračima, osvajačima olimpijskih i svjetskih medalja.

– Kada sam prvi put dolazio u Saudijsku Arabiju nisam znao kakav me život čeka. No, kada sam upoznao nove suigrače, trenere i ostale ljude u klubu, osjetio sam se i više nego dobrodošlim. Ljudi su ovdje jako ljubazni prema nama strancima i uvijek spremni pomoći, bez obzira na nacionalnost. Sa mnom u klubu je i bivši reprezentativac Srbije Tomislav Dokić, što mi olakšava komunikaciju na terenu i izvan njega. Igra se kvalitetna odbojka, znao sam to i prije, jer smo u nekoliko navrata igrali prijateljske susrete s njihovom nacionalnom vrsto. Lani sam igrao u Emiratima i mogu reći da je ovdje liga, koja broji 12 klubova, jača. Uvijek se ista četiri kluba za nešto bore, bilo to u nogometu, košarci, rukometu, vaterpolu – kaže Galić.

No, ni u Saudijskoj Arabiji se trenutačno ne igra.

– Kao i u većini zemalja, i ovdje je liga prekinuta. Moramo odigrati još jedan susret u prvenstvu, finale kupa te tri susreta Nogba kupa. Prema zadnjim informacijama, treninzi i prvenstvo nastavit će se u nadolazećim tjednima, no još čekamo službenu potvrdu. Svakome od nas potreban je predah i odmor nakon naporne sezone, no kada bih morao birati, uvijek bih izabrao trening. Dane provodim tako da treniram u stanu, stalno sam u kontaktu s obitelji, čitam, gledam filmove i kuham – istaknuo je Galić.

Koliko je Arabiji popularna odbojka?

– Kad međusobno igraju četiri najbolja kluba, dođe oko 3000 ljudi. Prepoznaju li nas na ulici? Pa da, pogotovo kada pobijedimo u važnim utakmicama pa budemo u novinama i na televiziji. Međutim, to nije ni blizu kao u Južnoj Koreji, tamo je bilo ludilo, prepoznavali su nas na svakom uglu, dok je ovdje prvi sport nogomet, u kojemu uglavnom sude europski suci.

Kako se Saudijska Arabija nosi s pandemijom?

– Vlada je na početku pandemije donijela stroge mjere, tako da je trenutačna situacija bolja nego u većini europskih zemalja. Sada je na snazi policijski sat, a od 6 do 15 sati možemo otići samo do najbliže trgovine ili ljekarne. Za ostale izlaske potrebna je posebna dozvola.

Kakav je život?

– U slobodno vrijeme uglavnom se ide u trgovačke centre i u kino. Srećom, filmovi nisu sinkronizirani, bilo bi mi čudno da Brad Pitt govori na arapskom. Domaći ljudi vole dugo u noć razgovarati. Moji suigrači budni su do tri-četiri ujutro, a onda spavaju do dva sata popodne pa idu na trening. Kafići su do prije godinu dana bili odvojeni, jedni za samce, a drugi za obitelji ili djevojke. Tako je bilo i u restoranima, pa i u McDonaldsu… Sada se gradi turistički grad koji bi bio samo za strance i trebao bi biti završen do 2030.

Živite u Džedi...

– To je drugi grad po veličini u Saudijskoj Arabiji, nakon Rijada. Lučki grad preko kojega se išlo u Meku. Za razliku od Rijada, Džeda je otvorenija i fleksibilnija, no promet je užasan. Nitko ne poštuje pravila, svatko vozi po svome. Sada su i žene počele voziti, prije nisu smjele. Temperature dosežu do 40 stupnjeva, no najgora je vlaga jer se teško diše. Plaže su privatne i plaćaju se 40 eura po danu. Tko ne plati, ide u zatvor – kaže Galić.

U vrijeme molitve sve se zatvara na pola sata. Dnevno ih ima šest, prva je u 5.15, druga u 6.30, popodnevna u 12.30, zatim u 16, pa u 18.30 i 20 sati.

– Znalo se dogoditi da usred utakmice bude molitva. U dvorani postoji jedan kut i tamo se mole. Mi stranci sjedimo i čekamo – rekao je Galić.

Danijel Galić je važan igrač i hrvatske reprezentacije, na poziciji primača-pucača.

– Trenutačna situacija najvjerojatnije će se odraziti i na kvalifikacije za Europsko prvenstvo. Na nama igračima je da ostanemo u formi i treniramo koliko god je to moguće, do početka službenih priprema. Radi se o jakim reprezentacijama, no smatram da smo dovoljno kvalitetni da ih pobijedimo i plasiramo se na Europsko prvenstvo sljedeće ljeto.