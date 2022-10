Hoće li jedan od ključnih vatrenih biti spreman za početak SP-a? Doznajemo kako se osjeća

Hoće li vezist Intera Marcelo Brozović (29) biti spreman za prvu utakmicu Svjetskog prvenstva Hrvatska – Maroko 23. studenoga? To je u ovom trenutku najveća enigma "akcije Katar" koja počinje nadolazećega ponedjeljka, kada će izbornik Zlatko Dalić objaviti širi popis reprezentativaca za SP.

Enigma, naravno, nije hoće li Brozović biti na popisu, nego u kakvomu će stanju biti do premijere u Dohi, s obzirom na činjenicu kako se njegov oporavak oduljio i kako Marcelo od fatalne utakmice s Austrijancima u Beču 25. rujna još nije zaigrao za Inter.

Jedva čeka povratak

Kako saznajemo od osobe bliske Marcelu, on je u ovom trenutku oporavljen i spreman zaigrati. Dapače, svjestan koliko mu je povratak u kontinuitet bitan, Marcelo jedva čeka istrčati na travnjak, ali pritom i uz određenu i neophodnu dozu opreza – ne od početka utakmice, ne 90, ni 60-70 minuta, nego najviše dvadesetak-tridesetak.

To je preporuka i Marcelova čovjeka od najvećega povjerenja, fizioterapeuta iz Beograda, čiji program vježbi Marcelo slijedi. Isti taj stručnjak istodobno, u najboljoj namjeri i u Brozovićevu interesu, šalje upozoravajuću poruku – bude li Marcelo preopterećen u sljedeća dva tjedna, postoji ogroman rizik od nove ozljede, a onda ne samo propuštanja Svjetskog prvenstva nego i od višemjesečne stanke.

Tako je zapravo Marcelova sudbina u rukama Interova trenera Simonea Inzaghija, odnosno koliko on bude imao potrebu za Brozovićevim uslugama. Tu je situacija sljedeća: Inter je bez Marcela odigrao ukupno sedam utakmica u talijanskom prvenstvu i u Ligi prvaka; ima pet pobjeda, te po jedan remi i poraz. U Ligi prvaka plasirao se u osminu finala, u Seriji A nakon 11 odigranih kola drži – sigurno nezadovoljavajuće – sedmo mjesto. Pozicija koja bi ga vodila u Ligu prvaka za sada mu je udaljena četiri boda, i nju drži četvrtoplasirana Atalanta.

Do okupljanja reprezentacije 14. studenoga Inter će odigrati još pet utakmica. Jedna od njih mu je rezultatski nebitna, ona s Bayernom u Ligi prvaka (1. studenoga), i u njoj mu Brozović nije potreban, dok u preostale četiri Inter praktički nema pravo na kiks. To su utakmice s dva autsajdera, Sampdorijom i Bolognom, koja Inter opet može dobiti bez Marcela te dva derbija: s Juventusom 6. studenoga i Atalantom 13. studenoga.

Nagađa se kako bi se Marcelo mogao na teren vratiti upravo u velikom derbiju s Juveom. Do tada bi Brozović mogao biti i fizički posve fit, ali opet ne za punu minutažu, na koju on sam vjerojatno ne bi ni pristao. Brozović si je kao prioritet ove jeseni zacrtao da mora biti sto posto spreman za Svjetsko prvenstvo i u ostvarivanju toga cilja neće dopustiti ni minimalan rizik.

Naravno, čak i ako Marcelovo stanje do Katara bude savršeno, on u kratkom vremenu neće moći vratiti optimalnu formu, i to je zapravo nešto što Dalića najviše brine. Iza Brozovića je samo devet klupskih nastupa ove sezone (uz dva pogotka), dakle daleko manje od svih reprezentativaca, a utakmice na Svjetskom prvenstvu, u specifičnim pustinjskim uvjetima, zahtijevaju ogromnu energetsku potrošnju, i naravno – vrhunsku formu.

Stoga će Dalić u pripremi morati imati najmanje jednu alternativu za – nedajbože – Brozovićeva dvojnika, a tu su u prvom planu Josip Mišić i Kristijan Jakić. S tim da Kristijan već mjesecima u Eintrachtu ne igra na poziciji u veznom redu. Stoga se u kuloarima spominje i ime 26-godišnjega nogometaša Herthe Ivana Šunjića, kojega Dalić do sada nikada nije pozivao, čak ga nije stavljao ni na pretpozive, koji u ovoj sezoni ima prosjek ocjena u Kickeru 3,67, a tamo je raspon ocjena od 5 do 1.

Dalićevi tjedni iščekivanja

Marcelo Brozović već je godinama stožerni igrač veznoga reda vatrenih, ima 76 nastupa i sedam pogodaka, već je bio sudionik dva Svjetska (2014., 2018.) i dva Europska (2016., 2020.) prvenstva. Jedan je od najzaslužnijih igrača u pohodu na svjetsko srebro u Rusiji, gdje je zapravo uz Modrića i Rakitića bio nezamjenjiv u srednjem redu, u hijerarhiji ispred Kovačića. Marcelo je na tom SP-u odigrao 458, a Mateo samo 182 minute.

Pred Brozovićem i Dalićem tjedni su velikoga iščekivanja. Prva sljedeća utakmica vatrenih je 16. studenoga u Rijadu protiv Saudijske Arabije, baš na Marcelov trideseti rođendan. Nadamo se da će mu biti sretan.

