Hoće li Ivan Perišić dobiti medalju ako Hajduk bude prvak? Evo o kome to ovisi

Ivan Perišić prošlog je vikenda proslavio naslov prvaka s PSV-om u nizozemskoj Eredivisie, a pred kraj sezone mogao bi, barem simbolično, osvojiti i hrvatsko prvenstvo. Naime, Hajduk, njegov klub s početka sezone, još uvijek se bori za naslov prvaka HNL-a, zajedno s Dinamom i Rijekom, a sve će biti poznato u odlučujućem kolu koje se igra u nedjelju u 17 sati. U HNL-u ne postoji propisani minimalni broj nastupa ili minuta koje igrač mora odigrati da bi mu se službeno priznala titula. Sve je na odluci kluba. Perišić je za Hajduk ove sezone upisao tek 68 minuta protiv Slaven Belupa, no to mu i dalje može biti dovoljno da se njegovo ime nađe među prvacima – ako Hajduk osvoji naslov i ako mu klub odluči priznati udio u tom uspjehu. Međutim, s obzirom na to da je njegov odlazak iz Splita bio popraćen tenzijama, pitanje je hoće li do toga doista doći.

U međuvremenu, Perišić je zablistao u PSV-u. Nakon potpune rehabilitacije od teške ozljede, odigrao je 39 utakmica, postigao 16 golova i upisao 11 asistencija. Bio je jedan od ključnih igrača u nevjerojatnom preokretu momčadi iz Eindhovena, koja je nadoknadila zaostatak od devet bodova samo pet kola prije kraja i osvojila naslov u dramatičnom finišu sezone.

Kako pišu nizozemski mediji, Perišić je izrazio želju za ostankom u klubu i potpisom na još jednu sezonu. Međutim, postavio je i jasne uvjete. Želi ugovor u kojem će biti ugrađena otkupna klauzula u slučaju da ga pozove neki od europskih velikana. PSV, iako nerado, spreman je udovoljiti toj želji, svjestan koliko im je Omišanin važan.

Za Perišića je ovo bila sezona iz snova. Povratak na vrhunsku razinu, naslov u Nizozemskoj, moguća titula u Hrvatskoj, i još mnogo opcija otvorenih za budućnost. Kako bi narod rekao, „bolje vrabac u ruci nego golub na grani“, ali Ivan očito ima oboje.