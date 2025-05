Ante Budimir potpisuje za Real i dolazi kod Luke Modrića? Španjolci najavili senzacionalan posao

Vijest koja je odjeknula nogometnim krugovima stiže iz Španjolske – Real Madrid, jedan od najvećih klubova svijeta, ozbiljno razmatra dovođenje hrvatskog reprezentativnog napadača Ante Budimira. Kako navodi utjecajna emisija El Chiringuito de Jugones, na čelu s poznatim novinarom Eduardom Indom, uprava "Kraljevskog kluba" identificirala je Budimira kao savršenog kandidata za ulogu koju je prošle sezone uspješno obavljao Joselu Mato – iskusnog napadača koji ulazi s klupe i donosi prevagu. Ovaj potencijalni transfer posebno dobiva na težini zbog informacije da je upravo Xabi Alonso, legendarni bivši igrač Reala i uskoro trener, navodno izrazio specifičnu želju za Budimirovim profilom igrača.

Uprava Florentina Péreza impresionirana je modelom koji je predstavljao Joselu: igrač koji prihvaća svoju ulogu džokera, ne narušava hijerarhiju u svlačionici, ali je spreman i sposoban zabiti ključne golove kada je to najpotrebnije. Ante Budimir, 33-godišnji napadač Osasune, u potpunosti se uklapa u taj opis. Svojim igrama u dresu kluba iz Pamplone dokazao je da posjeduje nevjerojatan osjećaj za gol, a ove sezone je, prema izvještajima španjolskih medija, postigao čak 21 pogodak u La Ligi, što ga svrstava među najefikasnije napadače lige, odmah iza neprikosnovenih zvijezda poput Mbappéa i Lewandowskog. Ukupno je u karijeri zabio 78 golova u španjolskom prvenstvu, igrajući za razne klubove.

Xabi Alonso već sada aktivno sudjeluje u planiranju momčadi za iduće sezone. Njegova vizija uključuje dominantan napadački trojac Mbappé – Vinícius – Rodrygo, no svjestan je da su za osvajanje trofeja potrebni i igrači koji mogu promijeniti tijek utakmice ulaskom s klupe. U utakmicama gdje se protivničke obrane zatvore, potreban je napadač drugačijih karakteristika: snažan u skoku, dominantan u kaznenom prostoru i s izraženim golgeterskim instinktom. Joselu je upravo to nudio, a Alonso vjeruje da Budimir može replicirati takav doprinos, donoseći "vatrenu moć" do samog kraja susreta.

Budimir ima važeći ugovor s Osasunom do ljeta 2027. godine, a njegova otkupna klauzula iznosi 20 milijuna eura. Iako klub iz Pamplone navodno nije spreman pregovarati o smanjenju tog iznosa, Real Madrid ima vlastitu strategiju. Planiraju Osasuni ponuditi opciju uključivanja jednog ili više svojih mladih talentiranih igrača u posao, čime bi se smanjio financijski izdatak za Budimirov transfer. Sam hrvatski napadač, kako se navodi, izuzetno je otvoren za prelazak na Santiago Bernabéu i ne bi imao ništa protiv uloge rezervnog napadača u tako slavnom klubu, svjestan prilike koja mu se pruža.

Koncept "operacije Joselu 2.0", kako su je nazvali u Valdebebasu, temelji se na prepoznavanju važnosti igrača koji donose kvalitetu s klupe. Joseluov primjer, posebno njegovi golovi protiv Bayerna u polufinalu Lige prvaka, pokazao je koliko takav igrač može biti presudan. Real Madrid traži napadača koji je veteran, sposoban realizator i spreman prihvatiti da neće biti u prvom planu pored zvijezda poput Kyliana Mbappéa. Budimir, sa svojih 33 godine i dokazanom sposobnošću postizanja golova u La Ligi, savršeno odgovara tom profilu. Njegova igra glavom, fizička snaga i sposobnost da se nađe na pravom mjestu u pravo vrijeme čine ga idealnim za razbijanje gustih obrana u završnicama utakmica. Cijeni se i njegov profesionalizam te skroman stav, koji bi se, vjeruju u Madridu, odlično uklopio u svlačionicu punu zvijezda.

Potencijalni dolazak Ante Budimira u Real Madrid bio bi posebno značajan i zbog Luke Modrića, kapetana hrvatske reprezentacije i legende "Kraljevskog kluba". Njih dvojica su suigrači u nacionalnom dresu, dijeleći svlačionicu i važne trenutke, poput osvajanja trećeg mjesta na Svjetskom prvenstvu 2022. godine u Kataru ili zajedničkih nastupa u Ligi nacija, gdje su zabilježeni i njihovi srdačni zagrljaji nakon postignutih golova. Budimir nikada nije krio svoje divljenje prema Modriću, a prilika da zaigraju zajedno i na klupskoj razini sigurno bi predstavljala dodatni motiv za hrvatskog napadača. Zanimljivo je da obojica dijele i iskustvo teškog djetinjstva obilježenog ratnim zbivanjima, što je nesumnjivo utjecalo na formiranje njihovih snažnih karaktera. Modrić je tragično izgubio djeda u ratu, dok je Budimirova obitelj bila prisiljena napustiti Bosnu i Hercegovinu kada je on bio tek šestomjesečna beba.

Ante Budimir rođen je 22. srpnja 1991. godine u Zenici, jer je to bio najbliži grad s adekvatnom bolnicom njegovoj obitelji koja potječe iz sela Ozimica u Bosni i Hercegovini. Zbog ratnih strahota, obitelj se preselila u Hrvatsku, u Veliku Goricu, kada je Ante imao svega šest mjeseci. Nedugo nakon preseljenja, doživio je obiteljsku tragediju izgubivši oca u prometnoj nesreći, no često ističe ponos na majku koja je njega i dvije sestre odgojila u teškim okolnostima. Nogometni put započeo je u NK Radniku, zatim u HNK Gorici, odakle je prešao u Inter Zaprešić, postavši prvi igrač koji je Gorici donio odštetu. Karijera ga je dalje vodila preko Lokomotive Zagreb, njemačkog St. Paulija, talijanskih Crotonea i Sampdorije, da bi se skrasio u Španjolskoj, prvo u Mallorci, a potom u Osasuni, gdje je postao ključni igrač i jedan od najboljih strijelaca. Upravo je želja da se nametne izborniku Zlatku Daliću za Europsko prvenstvo bila jedan od motiva za prelazak u Osasunu, gdje je svojim golovima stekao status reprezentativca.

Iako neki izvori spominju da bi Budimirov transfer mogao biti realiziran za svega 5 milijuna eura, realnija se čini informacija o otkupnoj klauzuli od 20 milijuna eura. Osasuna, iako bi joj prihod od transfera dobrodošao, ne želi ga se odreći ispod te cijene. Real Madrid, s druge strane, poznat po velikim ulaganjima, u ovom slučaju traži "isplativu" opciju za igrača koji bi imao sporednu ulogu. Stoga je plan uključiti mlade igrače poput Gonzala Garcíje, napadača Castille i najboljeg strijelca treće lige, ili talentiranih braniča poput Jacoba Ramóna i Fortee, kako bi se smanjila odšteta. Eduardo Inda spominje da Xabi Alonso navodno razmatra i Patrika Schicka iz Bayer Leverkusena, no njegova cijena od 40 milijuna eura predstavlja znatno veći izdatak. Budimir se tako nameće kao logičniji i dostupniji izbor za "Operaciju Joselu 2.0". Ukoliko se ovaj transfer ostvari, bio bi to još jedan veliki korak u karijeri hrvatskog napadača i potvrda da se trud i konstantnost itekako isplate.