Hezonjina partija karijere u nacionalnoj vrsti, Dončićevih 17 asistencija

I u drugoj pripremnoj utakmici Hrvatska je izgubila od Slovenije s time što ćemo ovaj ljubljanski poraz (88:97) lakše provariti od onog riječkog. Naime, u tih riječkih 80:94 vidjeli smo malo toga ohrabrujućeg za razliku od ovih ljubljanskih 88:97 gdje smo vidjeli barem dobrih napadačkih dionica, razdoblja kada je lopta dobro kružila i kada su vanjski šutevi ulazili kao, primjerice, u prvom poluvremenu (osam trica).

Da, i vidjeli smo najbolju partiju Marija Hezonje u dresu nacionalne vrste (37 koševa, 10 skokova, 3 asista), vrlo solidnu partiju kapetana Roka Ukića (23 koša, 5 asista) i to je uglavnom to. Dvoznamenkast je bio i centar Miro Bilan (10 koševa) no on je u obrani imao velikih problema s naturaliziranim Amerikancem Mikeom Tobeyem (26 koševa, 11 skokova). A dotični je gospodin čak šest puta zakucao iza leđa naših centara, zabijavši takozvani "alley-oop" na "centaršute" Luke Dončića.

A taj košarkaški čarobnjak nije se istaknuo po postignutim koševima (10 koševa uz šut iz igre 5-16) ali jest asistencijama, a imao ih je čak 17. Za poroznu hrvatsku obranu i ovom prilikom veliki je problem bio slovenski branič-šuter Prepelič koji je ubacio šest trica odnosno 31 koš.

No, vratimo se mi Hezonji koji je pokazao da bi mogao biti veliko pojačanje, a posebice je neugodan kada igra na poziciji četvorke jer je u pravilu brži od svojih čuvara. Poput Hezonje, četiri trice zabio je i kapetan Ukić koji će u kreativnom dijelu morati imati još barem jednog suradnika, a ovom prilikom ih u ostalim razigravačima nije imao.

A zahvaljujući prvenstveno Dončiću, Slovenci su bili puno kreativniji o čemu govori i deset asistencija više. Doduše, ne može se reći da naši nisu imali dovoljno otvorenih šuteva no problem je u tome što ih naši vanjski igrači, osim Ukića i Hezonje, nisu uspijevali pogoditi.

S obzirom da je i ovom prilikom morao igrati na mjestu centra, kao alternacija Bilanu, Šamanić opet nije došao do izražaja no s nedjeljnimpriključenjem reprezentaciji Ante Žižića ovo će atletsko krilo dobiti priliku na njegovoj prirodnoj poziciji (četvorka) pa se nadamo da će i on proigrati.

- Gledatelji su vidjeli napadački raskošnu utakmicu s obje strane. Mi smo odigrali boje nego u Rijeci, lopta nam je dobro išla a imali smo i raspoložene Hezonju i Ukića koji su davali ton našem apadu. No, nismo uspjeli izdržati ritam sa skraćenom rotacijom što govori da fizički još nismo na traženoj razini, a ja sam baš htio vidjeti kakve će odluke igrači donositi kad su umorni - kazao je hrvatski izbornik Veljko Mršić i potom se našalio:

- Mi smo uspjeli što nikome nije u NBA ligi a to je zadržati Dončića na 10 koševa u čemu nam je i sam pomogao. Doduše, asistencije mu nismo uspjeli smanjti.

I Hrvatski kapetan Ukić vidio je pomak u odnosu na prethodnu utakmicu protiv istog rivala koji u Rijeci u svom sastavu nije imao Dončića i Tobeyja:

- Odigramo smo dosta bolje nego prije dva dana i možemo s te strane biti zadovoljni, barem napadački. No, ako želimo pobjeđivati, morat ćemo igrati bolju obranu. Igrali smo protiv jednog od najboljih igrača na svijetu i vidjelo se koliko Dončić razigra sve oko sebe čak i kada nije u savršenoj formi. Inače, nama u reketu fali mase što ćemo dobiti s dolaskom Žižića - zaključio je Ukić.